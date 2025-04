Fabio Pasqualini gestisce il mini market di via Tavernelle: "E’ un quartiere dove il commercio sta morendo. Sono nato qui, sono nel commercio da 42 anni, tanti anni fa a Tavernelle la situazione era ben diversa, siamo rimasti quattro gatti. Una volta si stava molto meglio. Gli studenti non comprano niente, si portano la roba da casa, sono rimasti solo pochi anziani. Poi c’è il problema dell’illuminazione della strada, specialmente d’inverno è troppo buio. Strade e marciapiedi lasciamo perdere, perché è una questione vecchia, sono in pessime condizioni, basta fare due passi per rendersene conto. Bisognerebbe fare qualcosa per attirare gente anche qui, la delocalizzazione del commercio lontano dal centro cittadino porta tante persone verso i centri commerciali e i clienti sono sempre meno. Come i giovani. Ma in centro è lo stesso".