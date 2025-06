"Siamo riusciti a trovare i bagnini"

Davide Fratti dello stabilimento Oasi è pronto per affrontare la stagione: "Siamo prontissimi, qui. Peccato soltanto che il tempo finora non sia stato particolarmente favorevole, ma siamo assolutamente pronti, nessun problema riscontrato a parte il meteo che non è stato bellissimo, almeno finora. Aspettiamo questi weekend per cominciare a lavorare a pieni giri. Per il momento c’è stata poca gente, ma con il caldo speriamo che ne approfitti. Anche la situazione bagnini sembra risolta, tramite la cooperativa siamo riusciti a trovarli, noi siamo attivi dal 17 maggio. La spiaggia è sistemata, i sottopassi sono puliti, manca ancora la sistemazione del verde ma direi che tutto è a buon punto. Già stiamo vedendo un discreto movimento".