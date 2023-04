"Siamo tutte infermiere precarie" Saltamartini e Acquaroli contestati

"Siamo tutte infermiere precarie ma non siamo innamorate di Saltamartini" E ancora: "Vogliamo: nuove sale operatorie, il recupero dell’ala A dell’ospedale Profili, l’assunzione di personale, l’abbattimento delle liste di attesa, il potenziamento dei servizi territoriali". Sono alcuni degli slogan che hanno accolto ieri a palazzo del Podestà l’assessore regionale Filippo Saltamartini e il governatore Francesco Acquaroli, approdati nella città della carta per presentare una bozza della bozza del nuovo piano socio sanitario regionale. Una protesta pacifica a cui hanno preso parte anche dei consiglieri comunali con i quali l’assessore Saltamartini si è fermato a dialogare spiegando anche di essere stato frainteso nelle sue dichiarazioni sulle infermiere di cui tutti si sarebbero innamorati almeno una volta nella vita, ma anche e soprattutto le intenzioni e gli investimenti sul fronte della sanità cittadina. Gli incontri sul nuovo piano socio sanitario si stanno svolgendo in questi giorni sui territori e invitati a prendervi parte sono gli amministratori comunali, i sindacati e le associazioni dei cittadini in ambito sociale e sanitario, i rappresentanti degli ordini dei medici e farmacisti, degli psicologi e degli assistenti sociali. Per condividere scelte importanti che ricadono sulla qualità della vita di tutti. Tra le richieste dei contestatori pacifici le tanto attese assunzioni per l’ospedale Profili in particolare in pediatria, fisiatria e negli altri reparti ospedalieri e nel distretto. Oltre alla tanto attesa palazzina chirurgica con le nuove sale operatorie e la casa della salute da finanziare con fondi Pnrr.