"Siamo una città proiettata verso il futuro"

"Si chiude con tante opere realizzate o messe in cantiere il 2022 e con un evento di carattere nazionale come FalComics, nonostante l’aumento vertiginoso dei costi abbia colpito anche gli enti locali, per l’energia, per le materie prime e soprattutto, nel caso di Falconara, per gli interessi sui mutui ereditati dalle Giunte di centrosinistra". L’hanno affermato il sindaco Stefania Signorini e la giunta ieri alla presentazione del bilancio di un anno che si è appena chiuso. "I maggiori esborsi non hanno impedito all’amministrazione comunale di essere vicina ai cittadini: è rimasto invariato il livello dei servizi e sono stati garantiti contributi e agevolazioni a chi è in difficoltà – ha detto il primo cittadino -. La nostra gestione della città, proiettata al futuro, ha generato nel corso di questi anni interventi e progetti che hanno interessato parchi, piazze, scuole, luoghi periferici. La programmazione ha seguito un filo conduttore: riportare i cittadini a vivere gli spazi comuni, favorire la socialità. Da questo presupposto sono partite le riqualificazioni delle aree verdi come il parco Kennedy, il Balcone del Golfo, il parco Carletti, delle piazze come piazza Mazzini e piazza Catalani, il recupero di spazi abbandonati come le ex scuole Lorenzini, l’ex Fanesi, l’ex Squadra Rialzo che sarà possibile acquistare e ristrutturare grazie al progetto Pinqua, attraverso il quale migliorare anche gli alloggi dei quartieri di Villanova e Fiumesino, in un’ottica di rilancio delle periferie". Attenzione è stata data ai più giovani, con la ristrutturazione delle scuole e la programmazione di attività al nuovo Centro giovani. "Tra queste, molto apprezzato il servizio di peer tutoring, le ripetizioni gratuite per gli studenti delle superiori, oltre a laboratori scelti dai ragazzi, piccoli concerti e incontri pubblici realizzati e in programmazione. Tutto questo è frutto di una visione complessiva di Falconara come città da vivere, non solo con il miglioramento degli spazi ma anche con l’organizzazione di iniziative di livello". Grazie alla progettazione avviata dall’ente e alla partecipazione a bandi regionali e nazionali, è stato inoltre possibile realizzare opere centrali per la vita cittadina, come l’asfaltatura di via Flaminia, la completa ristrutturazione della scuola materna di Falconara Alta, il completamento dell’ex cinema Enal e tanti altri progetti. Sul fronte dei Servizi sociali sono stati emanati due bandi per assegnare contributi per affitti insoluti e utenze domestiche, uno a luglio con un fondo di 85mila euro (91 beneficiari) e un altro nei giorni scorsi. Garantito il presidio dei centri urbani di Castelferretti e Falconara per tutelare la sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano come l’abuso di alcolici e stupefacenti, lo spaccio e le aggressioni, l’abbandono di rifiuti e i vandalismi.