"Siamo vicini all’esasperazione". Ma i pescatori non molleranno

"Siamo oramai vicini all’esasperazione". Sofferenza nelle parole di Massimo Mengarelli, pescatore storico di Portonovo che assieme a Massimiliano Stecconi rappresenta ciò che rimane di una attività, la pesca del mosciolo, che ha contribuito a far conoscere Portonovo in tutto il mondo. Dopo una stagione avviata in ritardo, dopo ripetuti fermi e rinvii, la pesca del mitilo selvatico è stata chiusa il 15 agosto mentre è rimasta aperta quella della cozza del Conero che i pescatori della Cooperativa di Portonovo hanno sempre eseguito nella concessione demaniale allargo della Torre Clementina. Ora l’arrivo, anche nella baia, della Ostreopis ovata porta un ulteriore elemento di disturbo in un prelievo che è stato, in questo 2025, "svolto sempre con estrema parsimonia nel tentativo di poter garantire la risorsa ai ristoranti della baia almeno sino a metà settembre. Una pesca che in rispetto a Slow Food non è mai stata svolta nei banchi naturali ma solo nella concessione demaniale. Siamo già una categoria disagiata - afferma Mengarelli - e ora dobbiamo anche fermarci per un campionamento eseguito a trenta metri dalla riva e a due metri di profondità. Noi peschiamo solo nella concessione ad un chilometro dalla costa e a 12 metri di profondità avendo deciso in questa stagione di non pescare nei banchi naturali. Oggi in via cautelativa abbiamo sospeso la pesca che comunque riprenderemo domani". Nonostante l’ARPAM nel monitoraggio delle acque eseguito lo scorso 20 agosto, abbia confermato la presenza dell’alga in località spiaggia di Ramona, i pescatori della baia non si fermeranno. La decisione presa dai pescatori della Cooperativa è supportata dalle analisi eseguite dall’Ast incaricata settimanalmente di eseguire i controlli sull’acqua. "Abbiamo eseguito i campionamenti l’8 agosto e non c’era nulla, poi nuovamente il 19 e le analisi sono perfette. Non ci sono microalghe né microbatteri. Le cozze sono sanissime ed è lecito che noi andiamo a pesca." Mengarelli precisa poi che: "l’AST è l’unica che ha la competenza per quanto riguarda il consumo a livello sanitario di qualsiasi prodotto alimentare ed è l’AST che può chiudere la pesca ed emettere il divieto al consumo umano e la vendita a qualsiasi alimento e nello specifico la cozza allevata nella concessione. L’ultimo prelievo è stato fatto questa settimana, lo rifaremo nuovamente martedì prossimo in via cautelativa".

Claudio Desideri