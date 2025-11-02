Sicurezza, 80mila euro per nuove telecamere

Verso un territorio sempre più sorvegliato, grazie a nuovi occhi elettronici. Furti in appartamento, ma anche truffe ai danni degli anziani, vandalismo, abbandono di rifiuti e altri fenomeni di microcriminalità preoccupano, così la giunta Ghergo individua un tesoretto per gli occhi elettronici.

E’ stata l’Unione Montana ad aver assegnato un contributo economico in conto capitale quantificato in 80mila euro da utilizzare "per progetti a tutela del territorio e in particolare per la sicurezza stradale". Fondi che vanno spesi per progetti da realizzare e rendicontare entro la fine dell’anno in corso.

Il Comune ha deciso: saranno utilizzati per acquistare nuove telecamere, per rendere più efficienti quelle esistenti, ma anche per ampliare le zone videosorvegliate. Una scelta la quale parte anche dai "recenti fatti che segnalano il verificarsi di fenomeni criminosi, con conseguenti frequenti richieste di immagini da parte di polizia e carabinieri per finalità di prevenzione e repressione dei reati – spiegano dagli uffici –. Il sistema di videosorveglianza supporta in modo efficace le autorità di polizia anche nel perseguire gli autori di danneggiamenti, e nell’individuare i responsabili di sinistri stradali.

La città – aggiungono – dispone già di un sistema di videosorveglianza articolato, composto da numerosi dispositivi, (attualmente 87 punti di ripresa distribuiti sul territorio, diversificati tra telecamere di contesto, collocate nell’area urbana, e telecamere con sistema di lettura targhe posizionate ai varchi cittadini di ingresso e uscita dalla città), sistema di cui, per evidenti ragioni di sicurezza pubblica, è necessario garantire con continuità la piena efficienza".

Ma "per varie ragioni, ad esempio esposizione agli agenti atmosferici, sbalzi di tensione, vandalismo e normale usura, le telecamere presenti si danneggiano di frequente, e quindi devono essere, nei casi in cui non sia possibile la riparazione, sostituite".

Quel gruzzolo quindi potrebbe essere necessario per "sostituire apparecchi di ripresa attualmente in uso, con altri maggiormente performanti", ma anche per "predisporre punti di ripresa in ulteriori zone facenti parte del territorio comunale, per implementare il sistema" e per "telecamere mobili per i controlli ambientali, realizzati anche di concerto coi carabinieri forestali, oltre che per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sulle strade, altrimenti difficilmente identificabile".

Sara Ferreri