Sicurezza a Porta Valle: telecamere fuori uso

Larga parte della zona di Porta Valle non è più sotto l’occhio elettronico. Alcune telecamere non sono funzionanti e la giunta sta correndo ai ripari. Il problema è emerso lunedì quando una ragazza di 16anni è stata scippata da tre ragazzi ed è svenuta per lo spavento. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso ma le telecamere in quel punto (vicino alla stazione degli autobus) non erano funzionanti e questo sta rendendo piuttosto difficile identificare i tre malviventi. Questo ultimo episodio ha destato preoccupazione e rabbia. Cresce il senso di insicurezza in una zona già spesso teatro di atti di criminalità e al centro delle cronache.

L’installazione delle telecamere comunali in questa zona, ormai diversi anni fa (era il 2017) aveva portato non solo una maggiore percezione di sicurezza ma anche assicurato alla giustizia diverse persone. Un deterrente importante oltre alla funzione repressiva che è propria di questi strumenti. Adesso però non è più così specie nella zona della stazione dei bus e dintorni. "Abbiamo già chiesto un preventivo per intervenire e ripristinare le telecamere" spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Dunque a breve si dovrebbe intervenire. Ma non è tutto: la Giunta comunale ha anche deliberato una richiesta di co-finanziamento per un nuovo impianto di videosorveglianza volto alla sicurezza urbana. Le sei telecamere però sono quelle dedicate alla lettura delle targhe e quindi installate nei principali punti di ingresso all’area urbana cittadina: via Roma, via Paradiso, via Ancona, via San Marcello, via Fontedamo e via Marconi. Il costo di questo nuovo intervento è di 120mila euro e la Giunta ha previsto, nel caso di ottenimento degli appositi fondi statali, di cofinanziarlo con fondi da iscrivere eventualmente a bilancio comunale per la metà del finanziamento (60mila euro).

"L’Amministrazione – si legge nella delibera di giunta - intende migliorare la sicurezza sul territorio comunale implementando il sistema di videosorveglianza esistente con la realizzazione di postazioni di lettura targhe in corrispondenza dei principali accessi alla città. Il Comune di Jesi al fine di dissuadere malintenzionati e consentire alle Forze dell’ordine di acquisire immagini in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, ha messo in funzione da alcuni anni un servizio di videosorveglianza in diversi punti sensibili della città, finanziando gli interventi con fondi propri".

Sara Ferreri