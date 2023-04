Sicurezza alimentare, ecco come prevenire

La sicurezza alimentare è un argomento di grande importanza dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico ed interessa tutti, imprese e cittadini consumatori perché tutti, consumano quotidianamente alimenti e bevande. Una corretta informazione e formazione su quelle che sono le norme relative alla sicurezza alimentare è fondamentale per prevenire situazioni di rischio ed emergenze, ma anche per fare scelte consapevoli e responsabili.

Per questo Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, in collaborazione con Sinca, organizza oggi alle 18, il seminario "Informare per Conoscere, Educare e Competere - l’importanza della Sicurezza Alimentare: norme e controlli di settore".

L’appuntamento è a Castelferretti presso l’Auditorium “Oriana Fallaci” in via XIV Luglio, 9, (ex cinema Enal) e vede la partecipazione dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast - dipartimento di prevenzione Sian e Siaoa) e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Carabinieri di Ancona.

Tra le tematiche che saranno affrontate l’importanza della sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica, la lotta all’illegalità e i bandi regionali attivi a favore delle imprese del comparto Alimentare. L’ingresso è gratuito e aperto ad imprese e cittadini.