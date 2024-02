Sicurezza, dati e tecnologia: ecco quali sono i lavori del futuro

I primi tre lavori più richiesti, come ci mostra la classifica secondo Linkedlin, sono indice di come il mondo si sta modificando e sta seguendo una strada mai intrapresa, quella della tecnologia in tutti i suoi campi e settori. Infatti, i primi tre lavori che hanno una maggiore richiesta a livello globale sono: l’esperto commerciale, l’Ingegnere dell’intelligenza artificiale e l’esperto di cyber security. I lavori più richiesti sono i mestieri più solidi e in alcuni casi quelli più attuali e che attirano di più l’attenzione di chi è in cerca di lavoro o è intento a cambiarlo. L’esperto commerciale si occupa di coordinare le mutazioni del modo nel comprare qualsiasi cosa. Mutazioni che si sono molto accentuate dopo la pandemia. In molti hanno incominciato ad acquistare prodotti online di qualsiasi tipo e molte agenzie, di conseguenza, si sono adattate ai cambiamenti, sviluppando siti di vendita e ampliando le capacità delle proprie imprese.

Il secondo posto della scaletta è occupato dall’Ai engineer cioè esperti nell’applicazione dei principi dell’intelligenza artificiale che si occupano di governare l’Ai e di comprenderne le capacità, così da poterla sfruttare nell’aziende in modo adeguato dandole uno scopo educativo e istruttivo.

Il terzo è l’esperto di cyber security, uno specialista che si occupa della sicurezza informatica e garantisce la massima protezione delle reti, dei dati e dei sistemi aziendali, prevenendo e combattendo attacchi informatici che fanno parte della realtà in cui viviamo e difendendo a livello informatico l’agenzia. Analizzando questi tre lavori, possiamo trovare un collegamento, infatti non possiamo fare a meno di notare che sono tutti accomunati dall’attualità del mestiere e osservare quanto siano indispensabili per l’andamento dell’economia di oggi.

L’emergenza sanitaria, la pandemia, la guerra… Sono tutti aspetti che fanno riflettere le persone e non rendono per nulla facile pensare al futuro, di conseguenza qualcosa sul fronte lavoro sta cambiando.

Sempre più persone hanno deciso di lasciare il proprio impiego alla ricerca di qualcosa di migliore, o incominciarlo per intraprendere un lavoro più flessibile e sostenibile e il numero di persone che aderiscono a queste idee di cambiamento è tuttora in grande crescita.

Veronica Migliarini 3B