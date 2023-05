Sicurezza e aree dismesse, duello frizzante in tv

Dalle infrastrutture ai nodi sicurezza, decoro e recupero di aree e immobili dismessi, i grandi ex, su tutti il Fanesi. Passando per l’ambiente, il mare e il turismo. Parte degli argomenti sottoposti ieri sera ai candidati sindaco di Falconara nel confronto promosso da Ètv Marche, canale 12. Più di un’ora di dibattito tra Marco Baldassini (Vola Falconara, Ancora Falconara, Riformisti per Falconara), Annavittoria Banzi (Pd, M5s, Cittadini in Comune, Si Può) e Stefania Signorini (Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028). Non presente, per un sopraggiunto impedimento, Anna Grasso (Falconara Libertas). Di seguito alcune delle risposte delle aspiranti fasce tricolori. Su infrastrutture, sviluppo del trasporto e della logistica marchigiana, Banzi ha auspicato "un piano strategico d’area con i comuni limitrofi, visione che per 15 anni questa amministrazione non ha avuto". Per Signorini a giocare un ruolo strategico nel futuro saranno l’aeroporto e l’arretramento ferroviario, concertato di recente "con i viceministri Rixi e Bignami". Baldassini ha rievocato il bypass ferroviario: "Brandoni fece votare una mozione per il sì nel 2015, Signorini una mozione per il blocco a ottobre 2018". Banzi sull’arretramento: "Non è una scelta del governo regionale o locale, ma è l’Europa che si è accorta del corridoio adriatico". Signorini, invece, ha detto che il "bypass è il primo tratto dell’arretramento" sposando appieno il "modello unico intermodale con ricadute importanti per il territorio". Ancora Baldassini, invece, per il quale "oggi dire che il primo passo per l’arretramento è il bypass mi può trovare d’accordo, ma non farà sfruttare l’alta velocità". Sulla sicurezza Signorini ha assicurato "più telecamere e un maggior presidio, anche con il trasferimento della Polizia locale all’ex Fanesi". "Inopportuno e inappropriato portare uffici comunali e vigili urbani lì", il punto di Banzi. Per Baldassini la sicurezza "è una delle tre esse, assieme a sanità e scuola" e va assicurata con "una collaborazione tra forze dell’ordine e l’implementazione della videosorveglianza". Su recupero aree dismesse e ambiente, per Banzi è "una priorità essenziale bonificare le aree inquinate: senza questo processo non può esserci programmazione di sviluppo per il territorio, come per l’ex area Antonelli". L’annuncio di Signorini: "A marzo è stata firmata la convenzione con Ministero e Regione per un intervento da oltre 800mila euro per la bonifica". "Quale futuro per Montedison, Saracini, Antonelli, Filipponi e Squadra Rialzo?", si è domandato Baldassini, criticando "l’assessorato al Decoro urbano inventato dalla sindaca. Costi triplicati in tre anni e soldi sprecati, come per le fioriere di via Flaminia".