Sicurezza e qualità, i primati della Faber

"Lo stabilimento Faber di Sassoferrato detiene primati importanti: è il più longevo stabilimento senza infortuni in Italia e in Europa". Così dalla Faber, "lo specialista dell’aria di Franke," che con la sua lunga storia dimostra quanto il miglioramento e l’adattamento siano la chiave per rimanere un’azienda made in Italy competitiva. Lo stabilimento di Sassoferrato, sede produttiva a pochi chilometri da Fabriano, centro nevralgico della produzione di cappe e piani aspiranti tra i più innovativi al mondo è formato da un’area di più di oltre 60mila metri quadrati. "Il nostro stabilimento è unico al mondo perché qui è rinchiuso il know-how di Faber- commenta Giorgio Rossi, operation director della fabbrica di Sassoferrato di Faber -. Che sono le tecnologie, certamente, ma anche e soprattutto l’expertise dei nostri artigiani". Ad oggi, la fabbrica conta sul"supporto di oltre 350 tecnici altamente specializzati, 35% di quote rosa e un’età media di 39 anni". "Solo nell’anno scorso nel plant di Sassoferrato sono state erogate più di 1.500 ore di formazione per i dipendenti". L’innovazione, per Faber, passa anche dalla sostenibilità: "Il nuovo impianto fotovoltaico è composto da 2600 pannelli e assicura alla fabbrica il 30% dell’energia disponibile".