Sicurezza e salute: sospesa l’attività di tre imprese

Blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato territoriale del Lavoro di Ancona, sospese tre imprese tutte per gravi motivi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed elevate sanzioni per 360mila euro. Rilevati 25 reati. Denunciate 6 persone. Intensificati nell’ultimo periodo i controlli nei settori dell’industria e dell’edilizia assieme all’Arma e ai militari del Nucleo operativo del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia, nonché a ispettori dell’Itl di Ancona. Controllate 4 attività industriali e due edili tra Jesi, Chiaravalle, Agugliano ed Ancona. Sono stati emessi 3 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, tutti adottati per gravi motivi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ad Agugliano è stato sospeso un laboratorio tessile per gravi mancanze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzionato il legale rappresentante dell’impresa, gestita da un 40enne di origine straniera, per omessa formazione e addestramento dei lavoratori, scarsa pulizia dei locali e dei bagni, per l’impianto elettrico non conforme e per l’utilizzo di macchinari non a norma.

A Jesi è stato sospeso un cantiere edile per gravi mancanze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel mirino due ditte edili gestite da italiani, le quali sono state sanzionate per pericolo di caduta nel vuoto dei lavoratori, omessa formazione e addestramento degli stessi e irregolarità sul montaggio del ponteggio: denunciati i titolari. Ad Ancona i militari hanno sospeso l’uso di 8 macchinari non a norma all’interno di un’industria alimentare in quanto non aggiornati con i rispettivi sistemi di sicurezza.

Il gruppo ispettivo ha riscontrato l’omessa consegna dei dispositivi di protezione ai lavoratori, la mancata nomina degli addetti alle emergenze, l’assenza dei sistemi d’emergenza nelle celle frigorifere. Inoltre le banchine di carico/scarico della merce non erano munite di sistemi idonei a impedire la caduta dei lavoratori. A Chiaravalle nel mirino è finita un’industria manufatturiera dove alcuni lavoratori effettuavano riparazioni su macchinari sotto tensione in piena attività, con concreti rischi per la loro incolumità. In particolare per la movimentazione manuale dei carichi non risultava effettuata la specifica formazione. La valutazione del rischio vibrazioni risultava scaduta da oltre 4 anni e non erano stati effettuati campionamenti nelle lavorazioni in presenza di fibre di amianto aerodisperse.

Sara Ferreri