Sicurezza, il centro storico tra degrado e violenze: "La situazione è difficile, servono più controlli"

Due ragazzi di origini tunisine sono rimasti coinvolti in una lite sabato notte ai giardini di piazza Nuova a Osimo. Uno dei due è stato accoltellato a una coscia. Ha appena 17 anni. Anche l’altro è minorenne, quasi coetaneo. Un fatto che ha riacceso le polemiche in città per quanto riguarda sicurezza, decoro urbano, e controlli. Soprattutto quell’area infatti era già stata teatro di fatti simili, di atti vandalici, tanto da spingere la passata amministrazione a potenziare la videosorveglianza e i controlli anche in notturna. Il ragazzo che ha accoltellato rischia la denuncia per lesioni aggravate, al momento il caso è in mano alla procura dei minori di Ancona.

I due si conoscevano da tempo. Non sembra fossero sotto effetto di alcol o droghe al momento della lite, il ragazzo avrebbe agito in un gesto d’impeto. Tra gli schiamazzi si sono allontanati dopo la lite poi però uno dei due è tornato indietro con un coltello e ha sferrato un fendente sulla coscia dell’altro, rivale, pare, in amore. Sarebbe quello infatti il motivo che ha fatto scatenare tutto, una ragazza "contesa" tra i due.

Del problema sicurezza in centro appunto se ne era fatto carico di recente il Consiglio di quartiere Osimo 1 – Versante nord che aveva esposto la problematica al commissario Grazia Branca per informarla della questione. "E’ stata richiamata la necessità di maggiore sicurezza per le vie della nostra città e soprattutto in centro – confermano -. Nell’incontro abbiamo messo a conoscenza la commissaria di alcune situazioni che richiedono manutenzione ordinaria, a partire dallo stato precario delle protezioni poste sulla facciata del teatro. Sarà cura del Consiglio di Quartiere ritornare a presentare le esigenze già evidenziate, raccolte nelle precedenti Assemblee pubbliche, all’attenzione della prossima amministrazione comunale.

L’incontro ha avuto carattere prevalentemente interlocutorio anche perché, come precisato dalla dottoressa Branca, oggetto del mandato della Commissaria è l’ordinaria amministrazione mentre molte delle tematiche rappresentate dal Consiglio di quartiere (sicurezza, residenzialità, parcheggi) richiedono soluzioni di carattere principalmente politico e quindi dovranno essere gestite dalla prossima Amministrazione comunale".