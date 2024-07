"Sicurezza, il Comune non ascolta". Si alza la protesta dei residenti

Il comitato di quartiere di Villa Costantina-Montorso a Loreto torna a farsi sentire. "Abbiamo portato due lettere in Comune, una in particolare riguardante il fatto che a oggi non c’è stato riscontro e tutto è rimasto invariato dopo aver segnalato al Comune le criticità emerse durante l’ultima assemblea di quartiere – dicono -. C’è necessità di installare telecamere di sorveglianza e di un maggior controllo delle forze dell’ordine in piazza Padre Pio, spesso soggetta a episodi di vandalismo e problemi di sicurezza, per non parlare degli schiamazzi notturni nel parco di Montorso, in via suor Giuseppe Maria. Abbiamo chiesto più controlli da parte dei vigili urbani in via Czestochowa per contrastare il parcheggio selvaggio davanti alla farmacia". Problemi di schiamazzi e atti vandalici sono stati denunciati, di nuovo, anche l’altra sera, al centro di Osimo da parte di alcuni residenti esasperati che hanno chiamato le forze dell’ordine. Spostandosi nella vicina Villa Musone si registra un altro problema segnalato dal gruppo consiliare Prima Loreto legato alla viabilità troppo intensa, fatto segnalato da anni ormai: "Altro che senso unico che ridurrebbe a strada provinciale la piazza principale di Villa Musone, ormai di fatto paese nel paese. Piazza Kennedy ha bisogno di un progetto sostenibile di rigenerazione urbana per farla ritornare ad avere una dignità di piazza, come già proposto anni fa".