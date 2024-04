Sicurezza sul lavoro, show in piazza ad Ancona. Così il rock canta la prevenzione

Ancona, 29 aprile 2024 – Ha fatto centro l’evento "Sicurezza sul lavoro ad Ancona con Opram e con il patrocinio del Comune": in piazza Roma si è registrata una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando l’interesse e l’importanza della sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la musica rock. Organizzato dall’Organismo paritetico regionale per il comparto dell’artigianato delle Marche (OPRAMarche), con il sostegno del Comune di Ancona e la collaborazione di Rock ‘N’ Safe, l’evento ha rappresentato un momento unico di unione e riflessione sulla cultura della prevenzione. Un evento coinvolgente e innovativo.

La proposta innovativa di utilizzare la musica rock come veicolo per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro ha catturato l’attenzione di lavoratori, giovani e cittadini di tutte le età. Attraverso esibizioni musicali, performance dal vivo e momenti di intrattenimento, il pubblico è stato coinvolto in un’esperienza unica, che ha permesso di riflettere sui temi della prevenzione e delle corrette procedure da adottare ogni giorno nei luoghi di lavoro.

"L’evento di piazza Roma ha un approccio interessante, perché parla di sicurezza con il linguaggio della musica rock, che unisce molte sensibilità e tante generazioni" ha sottolineato l’assessore alle attività produttive del Comune di Ancona Angelo Eliantonio.

"Sono orgoglioso di aver portato il nostro spettacolo di punta Looks that Kill in questa iniziativa spettacolare – ha commentato Stefano Pancari, fondatore di Rock ‘N’ Safe appena sceso dal palco – E’ stata una grande festa, perché abbiamo celebrato la Giornata mondiale per la sicurezza, che prima ancora di essere frutto di una legge, è passione per chi ama la vita e sa vuol godere giorno dopo giorno".

Martina Focanti e Loredana Longhin, coordinatrici regionali OPRAMarche, hanno sottolineato come l’intera manifestazione ha veicolato contenuti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro attraverso uno show coinvolgente di musica, immagini e parole e che l’impegno continuo di OPRAMarche nel supportare aziende e lavoratori verso un percorso di miglioramento.