Sicurezza nelle scuole, la cultura della prevenzione

Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, Inail Marche e Ufficio scolastico regionale insieme per promuovere la cultura della prevenzione del rischio.

L’importanza della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro è stata sottolineata nell’incontro ad Ancona, presso l’Istituto di Istruzione Superiore - Volterra Elia – corso di Trasporti e logistica settore Nautico, ieri in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

La Direzione regionale Inail Marche e l’Ufficio Scolastico regionale hanno promosso una iniziativa per sottolineare come la scuola, ambiente di vita e didattica degli alunni e di lavoro per gli insegnanti, abbia un ruolo fondamentale nell’investimento di cambiamento culturale verso i temi della sicurezza. La celebrazione della Giornata nazionale è stata istituita dal 2016, anniversario della scomparsa dello studente Vito Scafidi, avvenuta nel 2008 a causa del crollo del soffitto di un’aula del liceo scientifico Darwin di Rivoli in provincia di Torino.

La formazione didattica promossa dall’Istituto - Volterra Elia - corso di Trasporti e logistica settore Nautico di Ancona -, rappresenta un terreno ideale per proseguire il percorso di sensibilizzazione degli studenti e dei collaboratori scolastici a tutti i livelli alle tematiche educative di prevenzione del rischio nei luoghi di lavoroMessaggio fondamentale è risultato essere quello del valore della diffusione della cultura di prevenzione.