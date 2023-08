Sicurezza, più spycam su stazione e via Maestri

Nuove telecamere sul territorio per aumentare la sicurezza. Il vice sindaco di Montemarciano, Andrea Tittarelli, annuncia l’installazione di tre nuovi dispositivi del sistema di videosorveglianza: due in piazza Ugo Foscolo (zona stazione ferroviaria) e una in via Maestri del Lavoro. "Nel 2021, anno in cui il Comune si è aggiudicato un finanziamento ministeriale per rafforzare il sistema di videosorveglianza comunale, sono state rinnovate le 16 telecamere operanti dal 2014 e installate ulteriori 15 telecamere, posizionate lungo le principali arterie di accesso al territorio comunale per un totale di 31 telecamere, che permettono un costante controllo dei veicoli in transito fornendo anche, attraverso la lettura di targhe di auto e moto, importanti elementi che consentono di elevare sempre di più il livello di sicurezza, per esempio nel verificare gli spostamenti sul territorio di determinati veicoli utilizzati per scopi illeciti o comunque sospetti - spiega il vice sindaco - Un aiuto significativo in più nella repressione dei crimini e nella celere individuazione di chi delinque".

Il sistema di videosorveglianza, gestito dal Corpo di polizia locale, è abilitato anche riconoscimento di veicoli non assicurati o non sottoposti a revisione. Ad oggi, solo nel 2023, sono state 23 le richieste da parte dei carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza, per circa 100 ore di filmati, alcune delle quali hanno permesso di reprimere fenomeni di spaccio di stupefacenti, omicidi stradali ed altri delitti. "Il sistema di videosorveglianza del Comune, che verrà alimentato anche grazie a nuove risorse stanziate dall’Amministrazione comunale nel bilancio 2023, è stato concepito per essere gestito d’intesa con le varie Forze di polizia, nello spirito della collaborazione istituzionale tra Comune e prefettura, per lo sviluppo di azioni di sicurezza urbana" - conclude Tittarelli.