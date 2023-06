Sicurezza, pugno di ferro del questore: raffica di provvedimenti

Sicurezza, emesse dalla polizia 12 misure di prevenzione, negli ultimi giorni, per colpire soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il questore Cesare Capocasa ha disposto nove avvisi orali nei confronti di soggetti già gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, e in materia di stupefacenti, invitandoli a cambiare condotta, pena l’applicazione di misure più stringenti e limitative della libertà personale. Due fogli di via obbligatori per il rientro nel comune di residenza, nei riguardi di due cittadini extracomunitari, residenti in altre province italiane, colti a commettere reati contro il patrimonio. Un divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di un cittadino originario della Sicilia, ma da tempo residente in questa provincia, che aveva creato disordini in un centro cittadino. "La polizia mette in campo quotidianamente ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini – commenta il questore – attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio".