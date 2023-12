Sicurezza stradale, lezione nelle scuole

Sensibilizzare ragazze e ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Un obiettivo prioritario quanto indispensabile, ma non così facile da conseguire. Per questo motivo la Rete scolastica per la mobilità sostenibile – nata, prima nel suo genere, dalla collaborazione fra i quattro istituti superiori della città di Senigallia (il liceo classico Giulio Perticari, che ne è capofila, il liceo scientifico Enrico Medi, l’Istituto di istruzione superiore Corinaldesi Padovano e l’Istituto di istruzione superiore Alfredo Panzini) – ha deciso di iniziare proprio da qui, comunicando in maniera efficace l’importanza di preservare la vita propria e quella altrui. Durante l’incontro sono state preziose le testimonianze dei giovani da anni impegnati nell’associazione "Rose bianche sull’asfalto", nata dal dramma di Francesco Saccinto, lo studente del "Corinaldesi" che nel 2013 rimase vittima di un incidente assurdo, provocato dalla noncuranza di chi si era messo alla guida ubriaco e anche senza patente. Una vicenda che sconvolse l’intera comunità e da cui nacque l’impegno costante a scuotere le coscienze educando al rispetto; impegno portato avanti dagli amici di Francesco e dalla sua famiglia, rappresentata nell’incontro da Vittorio Saccinto, le cui parole, profonde e misurate, hanno saputo toccare delle giuste corde.