Sicurezza, street tutor promossi dal Comune

di Enrico Agnessi

Il Comune, sostenuto dalla Regione, continua a credere nel lavoro degli street tutor. Il servizio partito nel 2021, che vede l’impiego di tali figure professionali in attività di "prevenzione dei rischi" e di "mediazione dei conflitti" fuori dai locali, nelle aree più delicate della città e in occasione di eventi pubblici, è infatti stato prorogato almeno fino al prossimo mese di giugno. Una prosecuzione del rapporto resa possibile dal prolungamento del progetto ‘Spazi pubblici sicuri e accoglienti nel rispetto della legalità’ varato dalla Giunta del presidente Stefano Bonaccini.

La ditta scelta dal Municipio per portare avanti l’incarico è ancora una volta la bolognese Magnum Exclusive, alla quale era già stato affidato il precedente appalto. Una scelta, quella del Comune, effettuata "tenuto conto della competenza ed esperienza nell’ambito delle attività di vigilanza", si legge nelle carte dell’ente di piazza Matteotti. L’investimento complessivo, per le casse pubbliche, è di oltre 24mila euro. Soldi che serviranno a coprire 900 ore di lavoro al costo orario per addetto di 22 euro.

Come già accaduto nel recente passato, gli street tutor continueranno a essere impiegati nell’area del centro storico (con particolare attenzione a piazza Matteotti e piazza Gramsci, via San Pier Grisologo, vicolo Giudei, al centro intermedio in viale Carducci), nella zona della stazione ferroviaria e nel quartiere Pedagna (in particolare piazza Mozart).

"L’azione dell’Amministrazione per garantire ai cittadini la sicurezza urbana da un lato si basa sul decoro della città, dall’altro su operatori e tecnologie per la prevenzione e la mediazione delle possibili situazioni problematiche – afferma il sindaco Marco Panieri –. Per questo, visti i buoni risultati e l’innovazione del progetto, abbiamo scelto di proseguire con gli street tutor, rafforzando il presidio costante in centro storico e in altre aree della città individuate insieme alle forze dell’ordine e alla cittadinanza. Si tratta di un’ulteriore attenzione all’economia di prossimità e alla vivibilità dello spazio urbano che proseguirà anche il prossimo anno sempre in sinergia con le forze dell’ordine. Un ringraziamento alla Regione per il supporto stanziato per la prosecuzione di questo progetto sperimentale".

L’iniziativa rientra infatti nell’ambito dell’accordo sulla sicurezza integrata stipulato nel 2021 tra Regione e Prefettura, nonché della normativa nazionale sulla sicurezza urbana e di quella regionale che ha previsto, sulla base della riforma della polizia locale del 2018, l’introduzione della figura professionale degli street tutor. Solo nel 2022, l’accordo di programma tra Regione e Comune ha portato in città oltre 55mila dei 70mila euro previsti per la realizzazione del progetto. In quel pacchetto, oltre ai soldi per pagare gli street tutor, c’erano anche i contributi per l’aggiornamento e il rafforzamento del sistema di videosorveglianza comunale nel parco dell’Osservanza che la Giunta ha approvato proprio qualche giorno fa.