Sicurezza studenti, pronti 105 mila euro

Tesoretto per messa in sicurezza degli studenti e del loro percorso scuola casa: pronti 105mila euro arrivati da finanziamenti ministeriali. Si interverrà soprattutto in prossimità delle scuole primarie con attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori di velocità e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Si sta già intervenendo in via Marx nella zona industriale dalla quale erano arrivate segnalazioni di automobili che sfrecciano. Presto si interverrà anche per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale lungo via XXIV Maggio davanti alla scuola primaria Mazzini dove nei giorni scorsi è nato un flash mob spontaneo dei cittadini per chiedere maggiore sicurezza e attenzione ai pedoni. Sono interventi relativi al Piedibus che consente ai ragazzini di raggiungere la scuola a piedi accompagnati da genitori e docenti. "L’intervento spiegano dal Comune - prevede le manutenzioni e la messa in sicurezza di porzioni di alcuni dei percorsi pedibus, con rifacimento di porzioni di marciapiedi, realizzazione di attraversamenti rialzati, adeguamento di camminamenti esistenti o di nuova realizzazione, integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale".