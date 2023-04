Sicurezza, su cosa punterete se eletti a sindaco?

Sicurezza: ritenete che Ancona sia una città poco sicura, ne avete la percezione e oltre alle telecamere quale strumento andrebbe implementato?

Prevenzione o repressione, questo è il dilemma. Più telecamere e operazioni di polizia o un lavoro culturale certosino che coinvolga la scuola e le famiglie? La prima soluzioni dà risposte più immediate e visibili, la seconda garantisce possibili benefici nel medio-lungo periodo, ma più efficaci e durature. Telecamere o inclusione sociale, ordinanze o iniziative culturali, posti di blocco o conoscenza dei fenomeni. Un fronte non esclude l’altro. Ecco le ricette proposte da chi si mette in gioco per guidare la città nei prossimi cinque anni: ecco dunque il quinto confronto tra i sei candidati a sindaco della città. Ancona è e resta da sempre una città sostanzialmente sicura. Non lo diciamo noi del Carlino quanto i dati forniti da prefettura e questura nel corso degli anni. Se dovessimo, tuttavia, stilare una classifica sulla percezione di sicurezza, difficile da quantificare, Ancona sarebbe ai primi posti in assoluto. Anche nel 2022, al di là dei dati fuori dall’ordinario dei lockdown del 2020, il tasso di criminalità ad Ancona ha mostrato un sostanziale allineamento coi dati pre-pandemici. Alcune problematiche emerse successivamente, come ad esempio il disagio giovanile tra movida e baby gang, sono state affrontate e in parte risolte dalle istituzioni. Mentre, su quel fronte, si sta cercando un equilibrio di fondo, torna il confronto a distanza tra nucleo cittadino tradizionale e popolazione straniera. Esiste, infatti, una città nella città, un nucleo fatto da alcuni quartieri tra loro collegati, dal Piano agli Archi passando per la stazione, dove la percentuale dei residenti fa parte delle comunità straniere. Sono un’ottantina le nazionalità presenti sul territorio comunale, nel corso degli anni ghettizzate nelle aree poc’anzi menzionate. E qui scatta, non sempre a ragion veduta, il senso di percezione di insicurezza degli anconetani.