Sicurezza sul lavoro, progetto di educazione al "Volterra Elia"

Giunge a conclusione e con grande successo il programma di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la Peer Education nelle scuole. Il programma "Be safe be smart" avviato in via sperimentale in questo anno scolastico 2024-2025 per 14 classi seconde dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Volterra Elia" di Ancona, ha riscosso grande successo tra i giovani studenti. Tale intervento si inserisce nel quadro delle strategie promosse dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 nelle linee "Scuole che Promuovono Salute" (PP1) e "Piano Mirato di Prevenzione" (PP6) quali l’integrazione tra diverse componenti del Sistema Sanitario Regionale, la collaborazione con altri Enti e Istituzioni come la scuola, la ricerca di interventi sostenibili e raccomandati e la promozione del protagonismo dei giovani nelle fasi di formazione, confronto, progettazione e realizzazione degli interventi.

Nato dalla collaborazione interistituzionale tra Scuola e Dipartimento Prevenzione di Ancona, più precisamente Servizio PSAL Ancona (referente dott.ssa Barbara Balzani) e Servizio Promozione della Salute (referente dott.ssa Elisabetta Bernacchia) e Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Ancona (Servizio C.I.C.- referente dott. Paolo Pennacchioni), il programma di "Peer education" ha visto gli studenti, formati dal personale AST, a partire da febbraio 2025, rientrare nelle rispettive classi ed effettuare interventi mirati a sensibilizzare i compagni sull’argomento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La maggior parte dei Peer quale strumento di impatto e di coinvolgimento dei coetanei ha scelto la presentazioni in power point e/o la proiezione di video. Gli argomenti trattati hanno riguardato non solo la normativa specifica (obblighi-responsabilità delle figure della prevenzione aziendale), ma anche le misure da adottare per prevenire l’esposizione ai rischi specifici quali il rischio chimico/biologico, i rischi nel settore edile (es.cadute dall’alto), i rischi nel settore dei trasporti (infortuni in itinere). Particolare importanza è stata data al rispetto della segnaletica di sicurezza e all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), la cybersecuriry, la sicurezza nella scuola e la sicurezza nel trasporto pubblico. Tutti i Peer in occasione della discussione preliminare in plenaria hanno sottolineato l’importanza di evitare ogni forma di distrazione come possibile causa di infortuni anche molto gravi.