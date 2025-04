Sicurezza sul lavoro, una giornata per i giovani

Promuovere la cultura della sicurezza e della formazione, coinvolgendo sia le nuove generazioni che gli addetti ai lavori e le istituzioni. È questo l’obiettivo dell’evento presentato ieri, giornata in cui si è celebrata la Giornata internazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iniziativa, che si terrà il prossimo 30 aprile, nasce dalla sinergia tra Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, il Comune e la Fondazione LHS - Leadership in Health & Safety. Con l’occasione sono stati anche forniti alcuni dati sugli infortuni nella nostra provincia: nel 2024 sono state registrate 5.641 denunce, in lieve calo rispetto alle 5.748 del 2023 (–1,9%). A illustrare i dettagli del progetto sono stati Paolo Longhi e Marco Pierpaoli, rispettivamente vice presidente vicario e segretario dell’associazione di categoria. Per il Comune erano presenti le assessore Manuela Caucci (Servizi Sociali), Orlanda Latini (Organizzazione del Personale) e Antonella Andreoli (Politiche Educative). In collegamento è intervenuto anche Davide Scotti, Segretario Generale della Fondazione LHS. "Presentiamo significativamente questa iniziativa proprio oggi- hanno spiegato Longhi e Pierpaoli- ma come Confartigianato promuoviamo tutto l’anno la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è solo un dovere, ma anche una responsabilità, perché ogni infortunio è una sconfitta per tutti". La giornata del 30 aprile sarà strutturata in due momenti distinti. A partire dalle ore 10 presso l’Istituto superiore "Podesti - Calzecchi Onesti" verrà proiettato per gli studenti il docufilm "Doveva essere una festa", opera che ripercorre la tragica vicenda della discoteca di Corinaldo del 2018.