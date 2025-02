Sicurezza, task force nei luoghi sensibili

Task force delle forze di polizia, nei luoghi più sensibili della città di Falconara. Tra identificazioni a campione e posti di controllo, sono emersi una violazione al Codice della Strada, mentre un uomo è stato sorpreso con una modica quantità di sostanza stupefacente. Sono alcune delle operazioni effettuate nello scorso pomeriggio di venerdì. Come disposto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, infatti, l’area della stazione ferroviaria e le vie limitrofe, ovvero gli spazi comuni più soggetti al passaggio di tanti viaggiatori e frequentatori del centro, sono state passate al setaccio nell’ambito dei controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato della Questura di Ancona, anche con l’ausilio del team cinofili, unitamente ai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima e ai militari della Guardia di Finanza.

Complessivamente sono state controllate 77 persone, tra le quali 43 sono risultate con precedenti. I posti di controllo effettuati sono stati quattro e infine sono stati 19 i veicoli sottoposti ad ulteriori accertamenti. Proprio in occasione di una verifica approfondita sulla circolazione stradale, è scattata sanzione per una violazione del Codice della Strada, in un quanto un trentenne italiano è stato sorpreso a circolare, ma senza indossare la cintura di sicurezza. Durante lo stesso servizio di controlli integrati del territorio cittadino, a rivelarsi particolarmente proficua è stata anche la presenza del cane poliziotto. Un fiuto infallibile, il suo. Non a caso, ‘Hector’ ha fiutato qualcosa di occultato addosso ad un soggetto, che è stato poi controllato dagli operatori. E dal riscontro, in effetti, è emerso che questa persona aveva nascosto, all’interno della tasca, della sostanza stupefacente di tipo hashish, dal peso di circa 0,8 grammi. Sostanza imbustata in due confezioni di plastica. Pertanto l’uomo è stato segnalato alla competente autorità (ex articolo 75, Dpr 309/90).