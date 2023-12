Sifa, impresa best performer: premiata

La Sifa technology di Sassoferrato premiata tra le mille imprese best performer della Regione Marche. "Nel mese di novembre - spiegano dall’azienda – abbiamo partecipato al premio alle 1.000 imprese best performer, evento in cui sono state premiate le aziende della nostra regione con eccellenti dati di fatturato e di rating".

La premiazione, indetta dal Centro Studi ItalyPost, ha visto protagoniste le mille imprese best performer della regione Marche selezionate in 10 province e 5 regioni italiane tra le 15 mila eccellenze italiane. "Il fatturato – spiegano - non è il solo indice che viene preso in considerazione, bensì la sua capacità di generare valore costante nel tempo e di attivare processi di sviluppo esterni attraverso strategie trasversali che vanno oltre la mera dimensione aziendale. Queste aziende si sono contraddistinte per essersi orientate verso una crescita sana e robusta". Simone Latini, uno dei soci fondatori di Sifa sottolinea l’impegno "in un settore altamente tecnologico e in espansione ma comunque complesso per la varietà di prodotti progettati e immessi sul mercato". L’azienda produce componenti per la filtrazione ad alta efficienza, per l’isolamento termico e batterie Agm, vende in 80 Paesi e ha un fatturato di oltre 16 milioni di euro di cui il 70% all’estero.

sa. fe.