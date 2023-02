Sifim aiuta i dipendenti: bonus da 450 euro

di Sara Ferreri

Un bonus di 450 euro ad ognuno dei suoi 70 dipendenti e anche a 12 interinali. A erogarlo l’azienda Sifim per contrastare gli aumenti nei carburanti e nelle bollette di luce e gas che si sono susseguiti durante tutto l’anno scorso. Ma anche ai dipendenti Cnh è arrivato un premio importante. "Con questo bonus – afferma Tino Sopranzetti, responsabile commerciale di Sifim – abbiamo voluto rimarcare la nostra vicinanza alla risorsa più importante per la nostra azienda, le persone che ogni giorno consentono a Sifim di crescere". L’azienda jesina opera dal 1995 nel comparto della componentistica per elettrodomestici, ristorazione professionale e settore industriale e nell’automotive su scala internazionale. E’ un’azienda leader nella produzione di filtri metallici e nella realizzazione di componentistica estetica metallica di qualità. Sifim è stata fondata da Oreste Bastari, Luca Pelagagge, Doriano Gagliardini, Claudia Sanchioni e Tino Sopranzetti, un team di professionisti e amici, che hanno condiviso le loro esperienze differenti per realizzare un’impresa innovativa, moderna, flessibile, efficiente e al servizio dei clienti più esigenti. "Il 2022 per noi – conclude Tino Sopranzetti – è stata un’annata positiva in crescita di fatturato e nuovi clienti". "L’azienda – spiegano ancora gli imprenditori – crede fermamente nel concetto di welfare e responsabilità aziendale che ha declinato negli anni con l’ottenimento di numerose certificazioni per la tutela del luogo di lavoro e nella attenzione all’ambiente, con l’installazione di un impianto a pannelli solari e nel recupero di materiali di scarto che vengono riciclati in una logica di economia circolare eco-sostenibile, mirata alla riduzione degli sprechi, alla tutela delle persone e del territorio in cui opera". Anche alla Cnh di Jesi i dipendenti hanno ottenuto un ‘premio’. I siti produttivi di Cnh Industrial di Jesi, Lecce, Modena e anche il personale non legato ai processi produttivi riceveranno con la busta paga di febbraio un premio, con importi lordi medi compresi tra circa 1.150 e 1.900 euro lordi, a seguito dei "risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto", spiega l’azienda che a Jesi ha quasi mille dipendenti. "Abbiamo chiuso il 2022 con risultati solidi e il quarto trimestre con ottimi risultati, contribuendo al record di ricavi e utili nell’intero anno", ha fatto sapere Scott Wine, ceo di Cnh Industrial.