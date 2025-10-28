Siglato l’accordo per il Centro per l’impiego

Il Medi avrà presto una sede: siglato l’accordo tra Regione e Comune di Senigallia.

Fino alla fine degli anni ’90 quello che si appresta a essere una ‘ex’ sede per il Ciof ha ospitato due generazioni di studenti dell’Istituto Corinaldesi poi, con la realizzazione del nuovo plesso in via d’Aquino, il prefabbricato di via Rossini è stato trasformato nel Centro per l’Impiego che molti senigalliesi hanno imparato a conoscere nel corso dei decenni appena trascorsi.

Secondo il documento siglato, "la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore, s’impegna a corrispondere al Comune di Senigallia un contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, pari a 720mila euro, da erogarsi in unica rata, un contributo finanziario a valere sulle risorse afferenti il funzionamento dei Centri per l’Impiego pari a 879mila euro, da erogarsi in unica rata a titolo di rimborso di quota parte degli oneri sostenuti per l’acquisto dell’immobile".

Si accelerano i tempi per ridare una sede idonea agli studenti che dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 ne sono privi: un’ala dell’istituto Corinaldesi era stata dichiarata inagibile con conseguente trasferimento degli studenti prima in parti alla Leopardi e al Panzini, in attesa dell’allestimento dei moduli e, a distanza di un anno, si ritrovano ancora ospitati dall’istituto Panzini e in parte nei moduli.

Una misura temporanea su cui i dirigenti degli istituti, l’amministrazione, Provincia e Regione hanno lavorato in sinergia per trovare una soluzione percorribile in tempi brevi, che superasse le misure tampone che si erano succedute in sequenza nel corso degli ultimi anni.

Il prefabbricato necessita di lavori di adeguamento e restyling che dovranno essere attuati in tempi brevi, per limitare i disagi degli studenti, che finalmente, dopo un anno, con questo documento, vedono la soluzione sempre più vicina.

Al lavoro anche la Provincia: l’immobile ha bisogno di un restyling, l’auspicio è che possa essere pronto entro il mese di aprile.

Termine ultimo per il trasferimento che invece dovrebbe avvenire entro fine anno.

L’amministrazione ha acquistato una porzione di fabbricato a uso direzionale in località Cesanella, per ospitare gli uffici del Centro per l’Impiego: nello stesso quartiere è già stato trasferito il Comando della Polizia Locale.

Sarà invece presto disponibile la palestra della nuova scuola Marchetti, mentre proseguono i lavori nel centro per l’infanzia di Cesanella, che a breve sarà inaugurato, e alla scuola elementare Puccini.

Silvia Santarelli