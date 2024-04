Signori, il circo dell’invenzione in scena con la "Sonata per tubi"

"Sonata per tubi" questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona. E’ questo il curioso titolo dello spettacolo messo in scena dalla Compagnia Nando & Maila, nell’ambito della rassegna ‘Tout Le Cirque’. Musica inconsueta o circo inedito? La risposta è ‘il circo dell’invenzione’. Cantato e suonato dal vivo, "Sonata per tubi" è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi circensi, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. La musica avanza classica, rock e jazz, spaziando tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10 per le convenzioni, 8 per gli studenti). Prevendita alla Casa della Musica in corso Stamira (071 202588).