Signori, il concerto di Capodanno

C’è un appuntamento divenuto nel corso degli anni irrinunciabile per centinaia e centinaia di anconetani. Un evento ormai tradizionale, che non a caso fa registrare immancabilmente il tutto esaurito in pochissimi giorni, appena c’è la possibilità di prenotarsi. Stiamo parlando del ‘Concerto di Capodanno’ ospitato al Teatro delle Muse, che vede come protagonista l’Orchestra Fiati di Ancona. Il concerto è in programma domani (ore 17) e vedrà salire sul palcoscenico l’orchestra diretta da Mirco Barani, il soprano Stefania Donzelli e il tenore Aldo Caputo. L’ingresso come sempre è gratuito, con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it, anche se, come si diceva, è molto probabile che sia già stato raggiunto il sold-out. In ogni caso, per informazioni ci si può rivolgere al servizio Informagiovani di piazza Roma, ai numeri 3460042917 e 07154954 o alla mail [email protected]

Il concerto quest’anno permetterà al pubblico di ascoltare brani di alcuni tra i più famosi compositori italiani: Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini. Si tratta principalmente di autori di opere liriche, e non a caso sul palco ci saranno un soprano e un tenore, entrambi apprezzati interpreti del repertorio operistico nazionale. Questo nonostante il fatto che l’Orchestra di Fiati di Ancona, composta da cinquanta musicisti provenienti da tutto il territorio marchigiano, nasce dall’esigenza di mantenere viva la tradizione culturale bandistica e allo stesso tempo di valorizzare la musica originale per fiati. Ma in quell’autentico tempio della lirica che è il Teatro delle Muse, non potevano mancare brani operistici, seppur eseguiti con arrangiamenti per fiati.

Fondata alla fine dell’Ottocento, l’Orchestra di Fiati di Ancona è l’istituzione musicale più antica della città e, dall’anno 2000, l’organico si è consolidato permettendole di affrontare i più importanti lavori dei grandi compositori di wind band di tutti i tempi (Persichetti, Milhaud, Reed, Bourgeois, Ticheli, Sparke, Der Roost, Appermont). Dalla stagione lirica 2003, partecipa come banda di palcoscenico nelle produzioni liriche del Teatro delle Muse. E’ protagonista di grandi eventi sempre seguitissimi dal pubblico con un repertorio che spazia dal classico al lirico, dallo swing al jazz, fino al contemporaneo. Dedicataria di brani da parte di innumerevoli compositori, ha ospitato, come solisti, grandi artisti internazionali quali Alessandro Fossi, Matteo Caramaschi, Gabriele Mirabassi, Marco Santini, Federico Mondelci, Daniele di Bonaventura, Thomas Nickell e tanti altri. Il concerto verrà replicato in serata (ore 21) al Teatro Torquis di Filottrano.