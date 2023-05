Signorini al primo turno Il sindaco si riconferma, la sinistra mastica amaro: non ci sarà ballottaggio

di Giacomo Giampieri

Stefania Signorini è stata riconfermata sindaco della città di Falconara. La Prof ha ottenuto il 51,53% (tradotto in 5.853 voti), che l’hanno ‘blindata’ per altri cinque anni ai piani alti del Castello. Falconara in Movimento è rimasto il primo partito della coalizione (17,39%), come nella precedente tornata elettorale, appena davanti ad Uniti per Falconara (15,85%). Nove sfiorato, invece, per Direzione Domani e Falconara 2028, che hanno eletto – comunque – rappresentanti in Consiglio comunale. Staccata di oltre 14 punti percentuali Annavittoria Banzi, sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può che si è fermata al 36,94%.

Marco Baldassini, con le sue tre liste Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima e Riformisti per Falconara (quest’ultima ha sfiorato il 3%) si è attestato invece al 6,72%, Anna Grasso, con Falconara Libertas, al 4,82%, percentuale che non le consentirà di eleggere un rappresentante. La vittoria di Signorini si è delineata già dalle prime ore del pomeriggio. L’uscente primo cittadino si è affermata nella quasi totalità dei seggi (25 sezioni su 27 totali). In 14 sezioni, peraltro, Signorini è andata sopra al 50% delle preferenze. Al seggio 7, del quartiere Stadio, Signorini ha toccato il picco massimo del 63,73%. Banzi davanti in due seggi, invece (il 19 della scuola Moro e il 23 della scuola Ferraris, entrambi a Palombina Vecchia). Complessivamente il Partito Democratico è stato il traino della squadra di Banzi, portando a casa un 21,71%. Cittadini in Comune, laboratorio civico-politico nato sull’esperienza dei comitati ambientalisti, al 9,50%. Si Può, una civica neocostituita, ha addirittura superato - con il suo 3,58% - un Movimento 5 Stelle bloccato sul 3,40%.

In considerazione della vittoria al primo turno è già possibile abbozzare una prima idea del nuovo Consiglio comunale. Alla nuova maggioranza scatteranno dieci seggi (oltre a quello del sindaco Stefania Signorini). Nell’ordine: quattro seggi a Falconara in Movimento, tre seggi ad Uniti per Falconara, due a Direzione Domani, uno a Falconara 2028. Cinque seggi alla coalizione di Annavittoria Banzi (quello dell’avvocato 49enne, tre in quota Partito Democratico, uno per Cittadini in Comune). Un seggio, invece, alla coalizione di Marco Baldassini (al momento, il suo). Resta però da attendere il quadro definitivo, al netto di conteggi e calcolo dei resti.

Maggioranza - Nella futura assise civica ritroveranno posto Luca Cappanera (182 preferenze), uscente presidente dell’Assemblea cittadina, gli uscenti assessori Romolo Cipolletti (171) e Valentina Barchiesi (162), oltre alla rieletta consigliera Vincenza De Luca (129). Uniti per Falconara, invece, schiererà il già sindaco per due mandati e attuale assessore regionale Goffredo Brandoni (262), l’uscente assessore a Commercio e Urbanistica Clemente Rossi (155) e la capogruppo uscente Giorgia Fiorentini (134). Fin qui, tutti volti noti. Poi le new entry in quota Direzione Domani, come Matteo Maculan (213) e Ilenia Orologio (116), nonché Stefano Veronese (46) per la lista Falconara 2028, promossa dall’uscente assessore a Sport e Polizia locale Raimondo Baia. Opposizione – I seggi a disposizione della minoranza saranno complessivamente sei, cinque dei quali nelle fila della coalizione di Annavittoria Banzi: il suo, e per lei sarà un ritorno dopo l’esperienza con la Margherita all’epoca di Carletti sindaco; i tre del Partito Democratico, che riproporrà l’uscente Laura Luciani, che in assoluto è stata la consigliera più votata (366 preferenze); l’attuale segretaria dem Loredana Pettinelli (144) e il giovane Francesco Mancinelli (141), al debutto; tra i più votati della città anche l’ex capogruppo di Cittadini in Comune, Lara Polita (249), che tornerà in Consiglio dopo il turnover con Marco Grattafiori a fine legislatura Signorini-uno. L’altro seggio, invece, apparterrà a Marco Baldassini, in qualità di leader della sua coalizione.