Signorini: "Arretrare la ferrovia Dialogo con Regione e Governo"

Arretramento della ferrovia dalla costa, dai viceministri alle Infrastrutture Galeazzo Bignami ed Edorardo Rixi "una dichiarazione di intenti che deve trovare un’immediata risposta dal territorio: come enti locali torniamo a parlare del progetto complessivo, manteniamo il dialogo aperto con la Regione e con il Governo, affinché questa opera fondamentale possa finalmente concretizzarsi". Così il sindaco Stefania Signorini dopo il sopralluogo di metà settimana degli esponenti dell’Esecutivo Meloni nelle Marche – e in particolare all’aeroporto sito a Falconara, all’interporto di Jesi e al porto di Ancona - in cui hanno fatto il punto sulle infrastrutture regionali e sull’intermodalità. Signorini si è confrontata direttamente i viceministri, trovando una sponda nazionale dopo quella ricevuta a livello regionale: "Questo mi infonde maggior entusiasmo nel perseguire una strada che ho intrapreso sin dal mio insediamento, perché permetterebbe alla nostra città di riappropriarsi della spiaggia e del mare – ha aggiunto Signorini –. Ho avuto modo di confrontarmi direttamente con Bignami e Rixi ed entrambi sono consapevoli di tutti i benefici che l’arretramento ferroviario porterebbe. A livello nazionale si punta ad arretrare i binari per realizzare un percorso per l’alta velocità tra Marche, Abruzzo e Molise, in modo da recuperare il gap infrastrutturale di cui le regioni del medio e basso Adriatico hanno sempre sofferto. Ho voluto sottolineare anche i vantaggi per l’attività turistica, per l’aspetto paesaggistico, per la vivibilità delle città costiere, quelli che comporterebbero grandi benefici per i nostri cittadini e le attività. Tutte ragioni che i viceministri hanno compreso e condiviso". Per il sindaco "è proprio questo il momento per agire, ora che Stato, Regione e Comuni costieri remano nella stessa direzione".