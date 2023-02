Signorini, la prima uscita con la Lega al fianco

di Giacomo Giampieri

Dal cuore del centro commerciale Le Ville il sindaco uscente Stefania Signorini carica i fedelissimi: "Siamo partiti da Palombina per presentare il percorso fatto", ha scritto sui social. Entrando poi nel dettaglio e citando pillole di cose portate a compimento: "Dalla battaglia al muro sul mare vinta, ai lavori nelle scuole come l’Istituto Gesù Bambino e quella di Falconara Alta, alle strutture dello sport come la piscina comunale ed il PalaBadiali, passando per la riqualificazione dei parchi come il Kennedy e il Balcone del Golfo. E ancora le piazze Mazzini e Catalani. La strada è giusta per nuovi traguardi. Falconara nel cuore". Così, ieri, al primo banchetto elettorale, il primo cittadino era circondato da assessori e consiglieri comunali in carica, aspiranti candidati e aficionados. Accanto alle parole della ’Prof’ hanno risuonato forti anche queste: "Finalmente uniti dalla parte giusta". Dichiarazione telegrafica di Marco Cialdea, storico militante della Lega Falconara e, dopo l’accordo chiuso nelle scorse settimane, convinto sostenitore della ricandidatura a sindaco di Signorini. Anche alcuni leghisti, ieri, hanno preso parte al volantinaggio e ai primi incontri con la cittadinanza, entrando a tutti gli effetti nella coalizione che appoggia il sindaco. Con Cialdea, anche Olimpio Marchetti (che attualmente fa parte del direttivo del Carroccio falconarese) e Alessio Paccapeli (una new entry). Ma anche due volti noti, Elisa Penna e Andrea Paci, che nelle amministrative del 2018, in quota Lega, ottennero 70 preferenze in due. E ci sarà anche un’altra candidata di allora, Silvana Teixeira. Dunque almeno sei provenienti dal partito di Salvini e pronti a confluire nelle liste civiche della ’Prof’. Sì, perché Signorini – per mantenere il civismo – ha ottenuto dai partiti tradizionali di centrodestra il passo di lato sui simboli. E così è stato. Con quella Lega che oggi è all’opposizione, ma ha ormai sposato il progetto del sindaco uscente in vista del voto di maggio. Signorini avrà l’appoggio delle liste dei big, Uniti per Falconara (che si presenterà sabato prossimo e con l’ex primo cittadino e assessore regionale Goffredo Brandoni da capolista) e Falconara in Movimento. Una terza lista sarà quella dei giovani e della cultura, due pallini della dirigente scolastica dell’Istituto superiore Cambi-Serrani: ovvero Direzione Domani, che cambierà i volti rispetto alla tornata di cinque anni fa, ma non la sua missione. La quarta lista, già nota, è quella dell’assessore Raimondo Baia, Falconara 2028, che include personalità provenienti dal mondo dello sport e del commercio. Poi ci sarà una quinta lista, che è in fase di costituzione. Forse proprio quella dove verranno schierati i leghisti? Di sicuro soltanto Upf e Fim sono pressoché chiuse, come quella di Baia. Nelle altre due potrebbe esserci ancora margine per completare la rosa da 16 aspiranti consiglieri.