Signorini: "Materiale pubblicitario al Sanzio per promuovere la città"

Materiale pubblicitario della città per promuoverla all’estero, attraverso una sinergia con l’Ancona International Airport "ospitato" proprio nel comunale falconarese. È l’intenzione palesata dal sindaco Stefania Signorini, nei giorni scorsi, in occasione di un incontro all’aeroporto tra i rappresentanti delle agenzie di viaggio, i vertici della società di gestione dello scalo, i vettori e i responsabili del turismo marchigiano. "Credo molto nel ruolo dell’aeroporto come volano di sviluppo per il nostro territorio – ha detto Signorini – e penso ai turisti che visitano le Marche, anche quelli che si fermano pochi giorni e poi proseguono verso altre destinazioni come la Croazia e la Grecia. Potrebbero fermarsi a Falconara, che ha una posizione centrale rispetto a tutta la regione. Per questo è mia intenzione creare materiale promozionale con eventi come FalComics e i luoghi simbolo di Falconara, come il borgo di Falconara Alta, Palazzo Bianchi, Rocca Priora, la chiesa di Santa Maria della Misericordia e la Biblioteca francescana. In primo piano anche spiaggia e Parco Zoo". Dalle parti del Sanzio c’è grande fermento in vista dei voli di prossima partenza, il primo ottobre, verso Milano, Napoli, Roma, Barcellona, Bucarest e Vienna operati da Aeroitalia. "L’aeroporto rappresenta un’occasione di crescita sotto il profilo turistico, per questo ho ritenuto fondamentale ristrutturare completamente l’ingresso – ha aggiunto il sindaco –. Il Sanzio è un’importante porta di accesso al territorio marchigiano e in particolare a Falconara ed è fondamentale che i passeggeri vengano accolti da infrastrutture all’altezza".