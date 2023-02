Signorini prova il bis: quasi pronte cinque liste

Uniti per Falconara, Falconara in Movimento e Direzione Domani sono le tre liste certe che sosterranno la ricandidatura di Stefania Signorini a sindaco della città. Una quarta dovrebbe essere quella dell’assessore uscente a Polizia locale e Sport, Raimondo Baia, che starebbe raggruppando persone che provengono dai mondi commercio, sport e sicurezza. E, addirittura, si vocifera di una quinta lista nella quale potrebbero convogliare alcuni big della politica locale che, nella precedente tornata, erano candidati consiglieri nelle fila opposte rispetto al centrodestra. Si stanno delineando gli equilibri nell’attuale maggioranze in vista della (nuova) presentazione della Prof, programmata per sabato alle 18 all’Anello d’Oro. Quel luogo che aveva portato benissimo nel gennaio 2018 quando era iniziata l’avventura elettorale che poi, nel giugno, l’aveva incoronata primo sindaco donna della città. Chi correrà con e per lei alle Amministrative di primavera 2023? La sensazione è che si vada nella direzione del motto "squadra che vince, non si cambia".

Proviamo a partire dai punti fermi, oggi. Il vicesindaco Raimondo Mondaini e l’assessore a Urbanistica e Commercio Clemente Rossi, due pezzi da novanta di Uniti per Falconara, ritroveranno posto nella stessa lista che vedrà anche ricandidato l’attuale assessore regionale Goffredo Brandoni (già sindaco falconarese dal 2008 al 2018). Nella stessa lista anche gli attuali consiglieri Giorgia Fiorentini (assessore con Brandoni), Stefania Marini e Maurizio Andreoni, mentre l’assessore Raimondo Baia – si è detto – lavorerebbe da tempo ad una propria lista a sostegno di Signorini.

Posizioni pressoché blindate anche in Falconara in Movimento, dove si accaseranno l’assessore a Lavori pubblici e Ambiente Valentina Barchiesi e l’assessore a Decoro, Manutenzioni e Viabilità Romolo Cipolletti, oltre al presidente del Consiglio comunale Luca Cappanera. Dovrebbero essere della partita anche gli uscenti consiglieri di Fim, Luca Grilli, Vincenza De Luca e Mario Zizzamia (il più giovane dell’assise civica). In Fim potrebbe rientrare l’uscente consigliere di Direzione Domani, Ivano Astolfi. Intanto l’ex Fim, passato al gruppo Misto e primo candidato sindaco sostenuto da due civiche e Terzo Polo, Marco Baldassini continua gli incontri nei quartieri: ieri, nel banchetto fuori dall’ex Mercato coperto, era presente anche l’ex Lega Stefano Caricchio, salito a bordo della nave del comandante.

Giacomo Giampieri