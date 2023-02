Signorini: "Vorrei camminare ancora con voi"

Emozionata, molto. Carica, per provare a rivivere altri cinque anni da protagonista al Castello. "Se mi volto indietro, rivedo il momento della mia elezione. Ma anche un percorso impegnativo, che ha richiesto determinazione e cuore", le prime parole dinanzi ad un salone dell’Anello d’Oro gremito. Stefania Signorini, sindaco uscente, lancia così la sua ricandidatura. La Prof sarà sostenuta da cinque liste civiche, rappresentate ieri da assessori, consiglieri e volti nuovi tra associazionismo, sport, cultura e categorie produttive. Ma conterà anche sull’apporto del centrodestra unito (che non schiererà i simboli).

Spesso gli sguardi di Signorini si sono incrociati con quelli dell’assessore regionale Goffredo Brandoni, sindaco prima di lei e seduto in prima fila ad ascoltarla. Fu proprio Brandoni a volerla al suo fianco da assessore e vicesindaco nella giunta 2.0. Passaggio che ha influito fortemente nella vita di Signorini, che poi nel 2018 è riuscita a legarsi addosso la fascia tricolore. Sicura, confidente. Ha fatto riferimento alla battaglie vinte ("La prima, quella al muro sul mare assieme a cittadini falconaresi, marchigiani e amministratori").

Passando poi agli interventi completati: nei parchi, dal Kennedy al Balcone del Golfo fino al Carletti; nelle piazze, con la realizzazione di piazza Martiri delle Foibe, il restyling di piazza Mazzini e la riqualificazione di piazza Catalani; nella creazione di spazi nuovi per i giovani e le associazioni, come il Centro Giovani o l’auditorium Fallaci; nelle scuole, con il recupero dell’Istituto Gesù Bambino, la ristrutturazione della materna di Falconara Alta e i lavori alla Da Vinci (che finiranno l’anno prossimo); negli impianti sportivi, come piscina, PalaBadiali, centro tennis; nella cultura (basti pensare al "capolavoro" Falcomics) e al sociale ("Con sostegni economici e sportelli di ascolto rivolti ai più fragili e alle famiglie).

Tra le opere in materia ambientale, Signorini ha ricordato il progetto anti sversamenti da 22 milioni (che realizzerà VivaServizi), le piantumazioni di alberi e per ultimo ma non in ordine di importanza la messa in sicurezza dei fossi, che rivestono un ruolo fondamentale in caso di precipitazioni intense, come quelle che purtroppo si verificano sempre più spesso.

"In questi anni insieme – ha spiegato ancora Signorini – abbiamo percorso tanta strada, siamo cresciuti nel confronto con le persone, ascoltando le loro parole, condividendo desideri, speranze e aspettative, abbiamo acquisito consapevolezza dei bisogni delle aspettative trasformando le idee in realtà. La nostra visione della città ha preso forma ispirandosi, sviluppandosi e crescendo intorno a precisi fili conduttori. Oggi possiamo fare tesoro di una maggiore consapevolezza dei bisogni e, perché no, anche dei sogni che albergano nei cuori della nostra comunità".

E per questo ci vuole riprovare, per "migliorare la qualità e il benessere della nostra comunità". La chiusura, come cinque anni fa, con il tanto "amato" proverbio africano: "Se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme agli altri". Ecco, io vorrei continuare a camminare insieme a voi". E giù di applausi per Stefania Signorini, la prima donna sindaco della città che adesso cerca il bis.

Giacomo Giampieri