Silga, un’azienda in continua crescita

E’ fiera di festeggiare 55 anni oggi la Silga spa, impresa a conduzione familiare di Castelfidardo con 255 collaboratori. Il 20 febbraio scorso ha celebrato quel traguardo tanto importante per l’attività leader nella produzione di soluzioni di elettronica, partendo dai circuiti stampati, e nei trattamenti superficiali (galvanica tecnico-decorativo, ossidazione anodica e zincatura). "La nostra è una storia che nasce nel distretto degli strumenti musicali di Castelfidardo, in particolare della fisarmonica, eccellenza locale, ma che nel tempo ha saputo evolversi e crescere sempre di più nei settori che ne sono derivati, come appunto le due divisioni di Silga", dice l’imprenditrice Monica Zitti. Olimpio e Adolfo Zitti, i fondatori, hanno donato anima e linfa vitale ad un’azienda che ha visto il mondo cambiare. Sono i due pilastri di una realtà che prosegue la sua missione, grazie alla lungimiranza di due famiglie che sono rimaste unite e a volontà e competenze dei figli, Monica, Debora, Eva ed Adamo, che hanno iniziato a lavorare in azienda fin da ragazzi. Oggi, sotto la guida di Monica ed Adamo, sono tutti fieri di portare avanti un’eredità tanto importante per il territorio in cui vivono: "L’obiettivo è sempre l’innovazione con un occhio però al passato, alla tradizione, con i valori forti che ci hanno fatto arrivare fin qui". Silga infatti tra le varie cose sta compiendo importanti investimenti negli ambiti delle nuove tecnologie e della sostenibilità.