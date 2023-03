Silvetti a Brecce Bianche "Un quartiere spento"

Come ogni sabato il candidato sindaco Daniele Silvetti segue l’attività di ascolto del territorio promossa da Fratelli d’Italia.

I consiglieri comunali Angelo Eliantonio e Marco Ausili insieme agli attivisti del partito hanno percorso i tratti di Brecce Bianche che versano in condizioni più critiche. In fase di ascolto, appunto, anche il candidato Daniele Silvetti. "L’impoverimento del quartiere è evidente: meno servizi, meno controlli, meno cura dei beni pubblici. In cattivo stato anche la pista ciclabile. Poi la disarmonia con l’ambiente circostante creata da stabili pubblici ormai degradati dal distaccamento di cornicioni e dalla fatiscenza delle facciate. Ho vissuto qui per 14 anni - dice Silvetti - è un quartiere che ho visto costruire, vivere e anche spegnersi. I quartieri hanno bisogno di nuova vita". Hanno poi raggiunto anche la piscina comunale di Ponterosso. "Il cantiere - afferma Silvetti - non è nemmeno messo in sicurezza. E poi le ragioni della sua sospensione non sono note".