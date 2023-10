Silvetti a Sturani: "Giustizia, so cosa si prova"

Fair play istituzionale, oltre i campanilismi politici: "Sono particolarmente contento per lui e felice che sia riuscito a chiudere bene questa gravosa vicenda". Poi una riflessione personale. Breve ma chiara: "Capisco cosa si prova", sussurra. Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, a margine della convention di ieri di Fratelli d’Italia alla Loggia dei Mercanti, si mostra solidale verso il collega che lo ha preceduto fino al 2008, Fabio Sturani, uscito a testa alta, ma dopo 15 anni, dal caso dell’acquisto dell’area ex Ccs. Anche l’attuale primo cittadino, infatti, ha affrontato il procedimento giudiziario assieme ad altri amministratori e consiglieri regionali per le cosiddette "spese facili" in Regione e per le presunte irregolarità commesse tra il 2008 e il 2012. In quel caso era arrivata una piena assoluzione perché il fatto non sussiste, nel luglio scorso. Ovvero un mese dopo l’insediamento di Silvetti a Palazzo del Popolo. È stata invece la sentenza del 9 ottobre passata in giudicato che ha scagionato definitivamente Sturani dalle accuse di corruzione, concussione, tentata truffa e danno erariale (oltre 2 milioni di euro). Il caso era esploso alla luce della chiusura delle indagini per l’acquisto dell’area ex Ccs, nel 2001, da parte di Anconambiente, quale nuovo spazio per la gestione dei rifiuti. Un’operazione da circa 5 miliardi di lire. Troppo per chi indagava allora, in quanto quell’area si sarebbe "svalutata", tanto da generare una plusvalenza nella compravendita dello spazio. Sturani, ricevuto l’avviso di garanzia il 7 febbraio 2008, scelse di togliersi la fascia tricolore perché si stava avvicinando "un’ombra sulla città", poi scacciata soltanto "dopo un calvario lungo 5.585 giorni", ha detto sabato in un incontro in cui si è dichiarato "uomo libero". La chiusura della vicenda ha suscitato diverse reazioni politiche. Sorprendentemente non tanto quelle del suo partito, il Pd, dal quale Sturani si sarebbe aspettato "una presa d’atto". Quanto, piuttosto, quella del sindaco di centrodestra, Silvetti: "A Sturani voglio fare i migliori auguri perché possa riprendere presto la normalità", conclude. Certo è che, "è un nodo che si scioglie", dice, ma "sul futuro di quell’area servirà più chiarezza e capacità. Dovremo collaborare nella maniera più organica possibile, anche con l’Autorità portuale, per disegnare un porto che ha grandi ambizioni e potenzialità". A proposito di porto, dopo l’avvento di Giacomo Bugaro nel Comitato di Gestione, il Comune dovrebbe fornire entro il 2 novembre il suo parere al Documento programmatico strategico. "Città e porto sono due lati della stessa medaglia. Vogliamo muoverci nella stessa direzione", chiosa Silvetti.

g.g.