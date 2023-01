Silvetti, Acquaroli e il cuoricino "Per la nostra amata Ancona..."

di Pierfrancesco Curzi

La foto della verità per le sorti della candidatura a sindaco scelta dal centrodestra anconetano: in primo piano il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e, di fianco, Daniele Silvetti, presidente del Parco del Conero e soprattutto nome fortissimo da sempre per l’investitura di futuro sindaco del capoluogo.

Una foto, quella postata da Silvetti giovedì a tarda sera sulla sua pagina Facebook, che scioglie praticamente qualsiasi dubbio su chi punti davvero il centrodestra per battere Ida Simonella, assessore dell’attuale giunta comunale targata Mancinelli, e l’eventuale rappresentante ufficiale della sinistra. Azzerati tutti i nomi che negli ultimi tre mesi sono stati avanzati, fino alle ultime boutade, normale dialettica politico-giornalistica a cui il Carlino ha risposto puntando da sempre sul nome di Silvetti come candidato più forte e maggiormente condiviso.

Il post dell’altra sera, inatteso, cercava di essere criptico e non raccontava una definitiva ufficialità, eppure dietro quelle poche parole chiunque ci ha letto un imprimatur condiviso dai protagonisti dello scatto. E se lo dice Acquaroli, leader della giunta regionale in quota Fratelli d’Italia, c’è da credergli: "Appena terminato l’incontro con il presidente della Regione, Francesco Acquaroli _ ha scritto nel post Daniele Silvetti utilizzando un linguaggio da presidente dell’ente Parco del Conero, fino al colpo di scena finale che cambia tutto _: ambiente, aree protette, sviluppo sostenibile e… la nostra amata Ancona" con tanto di cuoricino e di punto esclamativo. Ora, resta da capire se per ‘nostra amata Ancona’ si intendesse amata da Silvetti e dal presidente Acquaroli o dai followers dell’avvocato anconetano, visto che nella conferenza stampa fiume di inizio anno con l’Ordine dei Giornalisti, il governatore non ha mai menzionato la parola Ancona. Una dimenticanza che ci può stare.

È anche vero, tuttavia, che prima del subentro nel ruolo di assessore da parte di Goffredo Brandoni dopo il rimpasto della squadra di governo dovuto alle elezioni politiche, la giunta non presentava alcun membro della provincia di Ancona. Ora, con l’uscita pubblica a fianco di Daniele Silvetti, Acquaroli ha l’occasione per fare pace con parte della comunità anconetana. Venendo agli aspetti tecnici, l’ufficializzazione di Silvetti a candidato a sindaco del centrodestra dovrebbe avvenire tra lunedì e mercoledì prossimi. Difficile che si vada oltre, di tempo ne è passato già troppo. Prima un ultimo vertice tra i coordinatori dei partiti della coalizione, la limatura di alcuni dettagli e poi potrà finalmente prendere il via il confronto in pre-campagna elettorale tra Silvetti e la Simonella, in attesa del terzo incomodo che potrebbe sparigliare il quadro.