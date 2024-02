Silvetti al vertice di Forza Italia: "Nella segreteria seguirò i rapporti con gli Enti locali"

Una telefonata, inattesa e gradita, alla base della nomina di Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, all’interno della cabina di regia della segreteria di Forza Italia.

La telefonata è stata quella di Antonio Tajani al primo cittadino di Ancona: "Dieci giorni fa il Presidente Tajani mi ha chiamato per chiedermi di assumere quell’incarico – spiega Silvetti – e io ne sono rimasto lusingato. Sarà un impegno importante a cui conto di assolvere al meglio nonostante gli impegni da primo cittadino. Nello specifico mi dovrò occupare dei rapporti con gli enti locali, visto che sono l’unico sindaco di Forza Italia eletto nel Paese. Inoltre sono l’unico sindaco all’interno della squadra di sei membri della segreteria del Presidente".

La nomina per acclamazione del Ministro degli Esteri Tajani alla guida di Forza Italia, passata da ‘movimento’ a vero e proprio ‘partito’, è avvenuta sabato scorso a Roma. Lo stesso Silvetti, presente nella capitale, ha voluto celebrare l’evento politico: "Indipendentemente da come la possiate pensare e dalle scelte personali per me la ‘politica’ rimane la più grande passione – ha scritto sulla sua pagina Facebook –. A Roma per il Congresso di Forza Italia non potevo mancare e per questo esprimo sincera gratitudine ad Antonio Tajani e a Francesco Battistoni che mi hanno voluto nella Segreteria Nazionale del Partito. Una nuova sfida per me che conto possa portare tante opportunità per la nostra Ancona". L’incarico di Silvetti all’interno della segreteria di Forza Italia è immediatamente operativo.