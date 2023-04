Silvetti, annuncio con la Mussolini "Possiamo vincere al primo turno"

di Pierfrancesco Curzi

La sede elettorale del centrodestra anconetano si trasforma nello studio di "Carramba Che Sorpresa" e all’improvviso a gridare buona fortuna al candidato a sindaco Daniele Silvetti arriva l’esuberante europarlamentare Alessandra Mussolini: "Ecco come ci battiamo per i nostri amministratori locali, sono tutti bravi" ha detto la Mussolini ad Ancona per una sua iniziativa politica. Daniele Silvetti non è ancora stato eletto sindaco di Ancona, ma a vedere la folla che ha riempito la sua sede elettorale per i prossimi due mesi di campagna, l’umore nel centrodestra è alto. Ieri, oltre al taglio del nastro del locale di piazza Pertini (fino a poche settimane aveva ospitato un negozio di abbigliamento), Daniele Silvetti ha confermato ufficialmente la creazione di una nuova lista a suo sostegno: e così si arriva a ben quattro civiche. Una quarta lista civica di stampo ‘sanitario’ potremmo dire visto che sarà guidata dall’ex primario del pronto soccorso e della medicina d’urgenza dell’ospedale di Torrette, Aldo Salvi, e avrà diverse figure in tema al suo interno: altri camici bianchi che pare abbiano intenzione di dire la loro anche sul fronte politico.

Per il centrodestra, tuttavia, il tempo stringe: mancano dieci giorni alla presentazione delle liste (30 giorni prima del voto) e c’è da presentare anche il programma della coalizione. Silvetti non si scompone, predica calma e si dice tranquillo: "Subito dopo Pasqua, nei giorni che vanno dall’11 al 13 aprile faremo tutto. In fondo le liste sono praticamente pronte, mancano davvero soltanto alcuni dettagli. Confermo che saranno sette, tre civiche oltre ai partiti di riferimento (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e al movimento Rinasci Ancona (quello che fa riferimento proprio a lui, ndr)".

A parte la carrambata con l’onorevole Mussolini, il candidato del centrodestra è entrato nel merito della questioni e ha fatto il punto tirando in ballo un dettaglio importante: "Siamo a tanto così dal raggiungere il fatidico 50% più un voto al primo turno e prendere subito la città – ha detto Silvetti riferendosi evidentemente a dati e sondaggi personali –. Non siamo distanti, dobbiamo arrivarci la notte del voto. Sono consapevole ed orgoglioso che il momento che stiamo vivendo è storico, ma per raggiungere l’obiettivo ognuno di noi deve fare la sua parte in queste settimane di campagna elettorale che andando avanti diventerà più aspra. La tensione si alzerà al momento dei confronti, sia quelli dei media che quelli con le varie organizzazioni e tutti dobbiamo essere pronti. La politica e i partiti tornino a fare la loro parte e a essere presenti in città. Quella politica nazionale che in pochi giorni, almeno da parte del centrodestra, ha mostrato grande attenzione per il capoluogo visto che sono venuti tre ministri e altrettanti sottosegretari. La vittoria però non la porteranno solo le visite dei politici, ma il lavoro quotidiano che sapremo fare in giro per la città, tutti insieme".

Un cenno anche alla sede inaugurata ieri sera: "Deve essere un porto di mare – ha sottolineato il candidato sindaco –, centro nevralgico della nostra vitalità. Non è la sede del candidato, io non sono una persona sola al comando, deve essere la casa di tutti" e infine una spigolatura: "La nostra ambizione non deve essere solo quella di tappare le buche".