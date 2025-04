Silvetti ci ripensa: "Si farà il parcheggio ad Ancona marittima. Toglieremo i binari"

di Pierfrancesco Curzi

"Durante l’incontro con i vertici di Rfi (Rete ferroviaria italiana, ndr.), avvenuto la scorsa settimana, abbiamo concordato il via libera al progetto per eliminare il grosso del fascio di binari alla stazione ‘Ancona Marittima’, sono 7 quelli attualmente inutilizzabili, e realizzare un parcheggio. La disponibilità è massima".

Puff e per magia un progetto, anticipato dal Carlino e smentito dal sindaco, è tornato di nuovo nelle corde dell’amministrazione comunale. In mezzo al caos della seduta consiliare di ieri a causa dell’intervista al presidente dell’Ap Garofalo pubblicata dal Carlino pochi giorni fa, all’improvviso le dichiarazioni sorprendenti di Daniele Silvetti.

Bisogna tornare a quasi un anno. Al 9 maggio per la precisione, quando la nostra anticipazione sull’area di sosta da 120 stalli al posto dei binari nell’area retrostante il terminal crociere del Molo Da Chio fu confermata dallo stesso capo dell’Autorità portuale. Tutto fatto? Neppure per sogno, tant’è che nei giorni successivi, sulla stampa e in consiglio comunale, lo stesso Silvetti bollò come ‘fantasioso’ quel progetto e in effetti non se ne parlò più. Fino a ieri mattina, di nuovo in consiglio, con l’ammissione di quanto in realtà quel progetto fosse concreto e reale.

La confusione regna sovrana tra amministrazione comunale e Autorità portuale, due istituzioni che camminano seguendo due rette parallele che però non si incontrano mai e soprattutto sembrano non dialogare.

Nella nostra chiacchierata della scorsa settimana Garofalo è stato chiaro: ‘La ferrovia non può essere riattivata senza eliminare l’impedimento del passaggio a livello, aspettiamo soluzioni da analizzare da parte di Rfi, senza dimenticare che la nostra priorità sono gli operatori portuali; la ciclabile? Vedremo, magari alcuni tratti, ma prima viene la sicurezza’. Se l’italiano non è una lingua astratta, le parole di Garofalo dovrebbero rappresentare un punto netto, ma così non è: "Nell’incontro con Rfi abbiamo portato avanti il ripristino della stazione marittima – ha detto Silvetti rispondendo a Mirella Giangiacomi (Pd) –, lasciamo 2 binari e colleghiamo l’aeroporto di Falconara alla marittima attraverso la stazione centrale. Rfi dovrebbe presentare il progetto entro il 2025 e la Regione finanzierà la sua parte. Apertura anche sulla ciclabile da parte di Rfi, la realizzeremo sul tracciato di uno dei binari dismessi". Insomma, Silvetti dialoga con le ferrovie, meno con i vertici portuali. Sulla road map per lo spostamento dei traghetti più piccoli alle banchine ex silos, richiesta fatta dal consigliere Dem Petrelli, il sindaco ha aggiunto altra confusione: "Il piano soddisfa una doppia priorità, ambientale e logistica. Portare i traghetti dall’altra parte consentirebbe di evitare il transito di 60mila tir l’anno e di eludere la necessità del passaggio a livello (in realtà saranno trasferiti al massimo 2 traghetti, quelli delle linee croate; i ferry greci e dell’Adria Ferries verso l’Albania ndr.). Al presidente Garofalo ho scritto una lettera il 12 febbraio e il 27 mi ha subito risposto: entro settembre prossimo i lavori su quelle banchine saranno terminati e dall’estate 2026 i traghetti attraccheranno lì".