Silvetti con Danovaro: "Stazione marittima, avanti per la riapertura. Basta con certi tabù"

Ancona al centro del dibattito sul futuro sostenibile. Torna, per la sua seconda edizione cittadina (la quinta in totale), il Green Loop Festival, la kermesse nata a Morro D’Alba che trasformerà il capoluogo in un laboratorio a cielo aperto sull’economia circolare. Da oggi fino a domenica, il capoluogo sarà animato da un fitto calendario di talk, performance, mostre e concerti. Il festival, ideato da Vitamina C con la direzione di Eurocube Srl, non si definisce "ambientalista", ma mira a creare un punto d’incontro, usando la creatività come chiave per divulgare temi scientifici complessi.

L’evento di lancio si è tenuto ieri pomeriggio negli spazi del The Mole con un incontro dal titolo "Restaurare la natura – Strategie e tecniche di ripristino degli ecosistemi". A confrontarsi, su temi chiave come il rapporto tra la città e il porto, gli spazi urbani, la green e blu economy, il biologo marino di fama internazionale Roberto Danovaro, il sindaco Daniele Silvetti e il divulgatore Federico Mascagni. Proprio Danovaro ha lanciato una visione ambiziosa per Ancona: "Genova ha fatto un salto di qualità quando la città si è riappropriata del mare e il porto si è ristretto. Dobbiamo immaginare un’Ancona diversa, in osmosi tra mare e terra".

L’esperto ha lodato il progetto di elettrificazione delle banchine, ma ha spronato l’amministrazione: "Incoraggio un piano regolatore che tenga in considerazione i green ports, porti vivibili come già succede in molte città europee. Solo la politica può farlo, è importante aprire un dialogo". Un appello raccolto dal sindaco Silvetti, che ha ammesso come il rapporto porto/città "non sia sempre facile". Il primo cittadino ha illustrato i prossimi passi sul fronte ecologico, come "la realizzazione di un bosco urbano nei pressi della stazione, demolendo la ex scuola Benincasa" e l’individuazione di "due aree di ricerca scientifica, una davanti al Passetto e una a Portonovo".

Sul tema caldo della stazione marittima ferroviaria, chiusa nel 2016, Silvetti ha rassicurato: "C’è stato un vertice con Rfi per quello che riguarda la riapertura della stazione marittima ferroviaria. Rfi sostiene che sono pronti a dare il via a una prima progettazione nei primi mesi del prossimo anno. Assodato che la linea è stata sospesa, non dismessa, e questo cambia. La sospensione dà la possibilità di riprogettare e di risolvere il problema delle interferenze. È stato un errore chiuderla nel 2016 e credo che riaprirla sia strategico per l’accessibilità alla città. La realizzazione e la riapertura comporterebbe il mantenimento di due binari. C’è una fase di progettazione perché la Regione ha ribadito nel 2024 che è un elemento strategico e infrastrutturale. Ora la Regione sarà chiamata a definire gli investimenti che intende mettere a disposizione per la copertura delle corse della tratta".

Poi la rigenerazione urbana: "E’ un tema al centro dell’attenzione di questa giunta. La progettazione deve essere attenta a non consumare altro suolo. Nel centrodestra tuttavia il dibattito sulla tutela ambientale latita e non è mai stato affrontato in modo pieno, cosciente e critico – ha aggiunto Silvetti (Forza Italia) – Questo approfondimento – ha aggiunto parlando del libro di Danovaro – cerca di convincere con temi nuovi un’opinione pubblica più vasta. Un elettore di centrodestra più attirato da temi economici potrebbe porsi qualche domanda in più. Penso ad esempio al tema dell’area marina protetta. Ci sono figure che mi hanno procurato stimoli ad approfondire alcuni temi. Cerco di far maturare il dibattito, insieme ad altri, all’interno del centrodestra, affinché ci siano meno tabù e più tavoli di discussione per mettere in discussione finte certezze".