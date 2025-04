Silvetti contestato durante le celebrazioni: "I sindaci lasciati soli. Direttive vaghe"

E’ stato un 25 aprile movimentato, sicuramente non come quelli degli ultimi anni. A cominciare dalle parole che il sindaco di centrodestra, Daniele Silvetti e vicepresidente vicario dell’Anci, ha pronunciato ieri mattina sul palco di piazza Cavour dopo essere stato contestato da parte della platea in corteo dal Passetto, dove erano state appena posizionate le corone al monumento dei caduti alla presenza di autorità civili e militari. Motivo dei fischi il non aver digerito da parte di molti le manifestazioni "sobrie", nel giorno degli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, volute dal Governo per rispettare il lutto nazionale di cinque giorni per la morte di Papa Francesco: "I sindaci sono stati lasciati soli anche in questa circostanza, perché le direttive sono state vaghe, imprecise, incomprensibili. È stato un errore. Abbiamo cercato in tutti i modi di dare comunque continuità ai valori e ai contenuti di questa celebrazione - ha spiegato Silvetti - nonostante il disappunto dei cittadini, disappunto in parte comprensibile, che hanno visto forse asciugare troppo una celebrazione che andava invece esplicitata con più compiutezza". Al di là delle rappresentazioni musicali (cancellate) "è chiaro che si è dato spunto a chi cerca di fare sempre politica col 25 aprile, chi sta da una parte, chi sta dall’altra". Un gruppo di contestatori ha tentato di zittire il sindaco al grido "fuori i fascisti dalla piazza e Palestina libera" mentre sul palco con la segretaria provinciale e regionale dell’Anpi, Nicia Pagani ricordava il senso della celebrazione. Contestazioni che ha detto Silvetti "non penso fossero rivolte a me. Qui rappresento la città di Ancona e ho la grande responsabilità di rappresentare una comunità". Con i protagonisti del corteo anche due consiglieri comunali, Carlo Maria Pesaresi e Francesco Rubini Filogna. Prima delle celebrazioni un gruppo di attivisti era stao identificato dalle forze di polizia perchè indossava la kefiah, simbolo del popolo palestinese: "Non mi era mai capitato, da quando avevo solo 3 anni e mio nonno mi portava al 25 aprile, che mi identificasse la polizia", racconta il primo degli identificati, un noto attivista locale, Claudio Paolinelli. A proposito della "sobrietà", Silvetti ha ricordato la concomitanza di un lutto nazionale, "che per protocollo prevede un cerimoniale sicuramente più asciutto" ma - ha aggiunto - questo "vale per le manifestazioni di intrattenimento, più che di commemorazione, è stata più una forma di rispetto per un capo religioso. Noi abbiamo cercato di interpretare al meglio le indicazioni pur mantenendo tutte le iniziative che dal 22 al 27 di aprile sono state organizzate insieme all’Anpi. Ancona è una città di pace".