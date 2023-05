Silvetti fissa le priorità Due super esperti per Bilancio e Cultura Giovani in primo piano

Saranno almeno due i tecnici della giunta Silvetti in caso di vittoria. Il candidato del centrodestra ha ben in mente come si muoverà in caso di conquista della poltrona da primo cittadino. I tecnici andranno in due caselle prioritarie: quella della Cultura e quella del Bilancio.

Sulla cultura Daniele Silvetti punta molto, sulla riaffermazione dell’identità di Ancona e anche per quel volano che può rappresentare anche in termini turistici. Sono almeno tre le figure cittadine che il candidato ha "sondato" in questi giorni e, tra queste, anche Rodolfo Bersaglia che ha una lunga schiera di estimatori. Ma nulla è ancora deciso in attesa del voto di domani e lunedì. Stesso discorso per gli aspetti finanziari del Comune. Anche in questo caso Silvetti cerca un tecnico di esperienza che possa gestire i conti, anche alla luce dei fondi governativi e di quelli del Pnrr, ma allo stesso tempo in grado di seguire le vicende spinose delle Partecipate.

A questo scenario si aggiungono le deleghe già assegnate, in caso di vittoria, a Marco Battino dopo l’apparentamento: Università, Politiche giovanili e Start up. L’Ambiente, invece, resterà nella mani dello stesso Silvetti che ha annunciato che faranno parte del suo staff il professore Bonifazi e l’architetto Picciafuoco.

Fin qui le prime indicazioni sulla possibile squadra di governo. Ma ieri Silvetti ha voluto terminare la sua lunga campagna elettorale (dopo la festa in piazza di giovedì sera con il ministro dello Sport Abodi) focalizzandosi su tre tematiche: economia, sociale e politiche giovanili.

Alcuni dei pilastri del programma elettorale di Daniele Silvetti. Dopo il bagno di folla con l’incontro di giovedì sera in piazza Roma alla presenza, fra gli altri, del ministro Abodi e del governatore Francesco Acquaroli, il candidato sindaco ha chiuso ieri la propria campagna elettorale con tre focus. A Marina Dorica ha incontrato un gruppo di operatori del porto turistico della città "per ribadire, ancora una volta, la centralità delle politiche del mare e delle infrastrutture per il capoluogo di regione, degno di questo nome".

Subito dopo attenzione per il sociale con la visita in due strutture per anziani della città. "Un segno di attenzione concreto verso i nostri anziani e per gli operatori che li assistono, anche alla luce della carenza di posti letto in città che costringono le famiglie a trasferire, con grandi disagi, i loro anziani nelle case di riposo di Osimo, Senigallia e Camerano".

L’ultimo appuntamento è stato riservato ai giovani: un doppio happening, prima in piazza del Papa con gli operatori della movida e, quindi, dopo cena al Nyx Club Ancona alla Baraccola. "Ancona deve tornare a essere attraente per le nuove generazioni. Per un divertimento sano e per andare incontro, concretamente, alle esigenze dei nostri giovani e di coloro che scelgono la nostra città per studiare. Anche questo genera economia e benessere sociale", ha concluso Silvetti.