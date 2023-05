"Silvetti in città ha sfondato"

Guarda con ottimismo al risultato della prima tornata elettorale Carlo Ciccioli, capogruppo di FdI in Regione. Ieri ha seguito lo spoglio facendo la spola tra la sede della campagna elettorale di Silvetti, in via Palestro, e la sala stampa in Comune. "Per fare un commento sereno – ha detto Ciccioli – bisogna guardarsi indietro, alla nuova legge elettorale del 1993 quando la sinistra arrivava sempre prima nei ballottaggi e molto avanti al centrodestra. La notizia ora è che il centrosinistra è arrivato dietro e il centrodestra è avanti. La candidatura di Silvetti ha sfondato in città, nell’opinione pubblica, in ambienti non schierati. È diventato il candidato non solo dei partiti di coalizione e delle liste civiche ma di tanta gente che lo ha individuato come sindaco di questa città. La Simonella invece è apparsa come una candidatura di un ceto politico che governa Ancona da trenta anni e sopratutto negli ultimi dieci anni. Questo l’ha penalizzata, la città non l’ha riconosciuta come propria". Ciccioli ammette poi che nei ballottaggi si ricomincerà da zero e "la partita è ancora aperta". Però arrivare ad un testa a testa ammette "è già una mezza vittoria". "Poi bisogna vedere – ha aggiunto – cosa faranno adesso gli elettori che hanno votato altre liste, questa è una incognita per tutti sia per Silvetti che per Simonella. Il nostro fino a qui è stato un risultato ottimo. Se qualche giorno fa mi avessero detto di mettere la firma in questo risultato avrei firmato col sangue. Poi qualcuno si è illuso con le prime sezioni ma io sono di storia antica e sono abituato che i sondaggi sono solo parzialmente veri".

Marina Verdenelli