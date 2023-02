Silvetti lancia la prima bordata alla Giunta "Tra mutui e debiti vecchi temo il dissesto"

di Pierfrancesco Curzi

"Sarà una sfida epocale e una campagna elettorale aspra contro un governo cittadino in carica da troppi anni. Serve alternanza. Il centrosinistra farà un colpo di coda, ne sono certo, ma noi non abbiamo più alibi: che finisca al primo o al secondo turno vinceremo". È un Daniele Silvetti diverso, più deciso e "cattivo" quello che ieri ha tenuto a battesimo la sua candidatura alla presenza dei coordinatori provinciali dei quattro partiti che lo sostengono.

Nel primo step, a gennaio, aveva lanciato il suo civismo, ora la coalizione si è stretta definitivamente attorno al suo uomo. L’attacco alla giunta comunale in vigore è duro: "Come prima cosa chiederò una ricognizione patrimoniale per controllare i conti _ ha detto Silvetti nella kermesse di Palazzo degli Anziani _. Temo che l’amministrazione comunale possa essere in dissesto, tra i mutui accesi e i debiti pregressi. Una volta stabilito questo passerò alla cura". Silvetti si riferisce al buco di bilancio lasciato dall’amministrazione guidata da Fiorello Gramillano (2008-2012, poi commissariata), svariate decine di milioni di euro che da dieci anni l’attuale giunta sta estinguendo grazie a un piano di rientro.

Il Presidente del Parco del Conero mette la cultura al turismo al primo posto, ma nega la possibilità di tenersi quelle deleghe e poi annuncia: "Se vinco farò il sindaco a tempo pieno. Non terrò deleghe particolari, mi circonderò di esperti dei vari settori a cui affidare le scelte e le strategie. Ancona deve puntare al turismo e deve aprire il porto alla sua gente e ai visitatori. Dispiace assistere a una sorta di mercato delle vacche. Mi è bastato, da presidente del Parco del Conero, parlare del percorso archeologico, e subito l’attuale giunta ha ripreso un tema analogo puntando proprio su quello. È una farsa". Difficile capire a cosa si riferisca Silvetti, tra il Sacello medievale e annesso intervento al porto Traianeo e alla Casa del capitano (opera pensata e progettata anni fa) e il percorso archeologico, altro programma dell’amministrazione che però non è mai partito anche a causa del collo di bottiglia della soprintendenza. Il candidato del centrodestra ha svicolato sul polo crocieristico al molo Cementino, ma punta a togliere tutta una serie di vincoli, compresi quelli proprio per gli accessi al porto, tra reti e divieti. Non è mancato l’aspetto dell’anconetanità: "Daniele è uno di noi _ ha detto l’on. Stefano Benvenuti Gostoli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia _, la città va data a chi la conosce e l’ha vissuta da sempre. Lui ha tutte le qualità per essere il prossimo sindaco, è nato qui, ha capacità di dialogo, è un politico esperto e ha l’età giusta".

L’onorevole Giorgia Latini, coordinatrice della Lega ed ex assessore regionale, ha parlato di gruppo nuovo: "È il giorno ideale per mostrare la nostra coesione. Come Lega, assieme ai miei colleghi qui sul territorio, porteremo avanti le nostre istanze". Soddisfatto della scelta il coordinatore di Forza Italia e sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini: "Non è mai successo che il centrodestra presentasse il suo candidato quattro mesi prima del voto. Qui nessuno ha imposto la sua candidatura, non ci sono stati pugni sul tavolo. Ad Ancona si vive bene, ma tirando a campare". Infine Massimo Meles dell’Udc: "Ancona rinascerà grazie a Daniele Silvetti e i popolari saranno al tuo fianco".