Silvetti legge i numeri delle Regionali: "Abbiamo guadagnato consensi. Adesso un assessore per Ancona"

La tornata elettorale per le Regionali, appena conclusa, ha fatto registrare un dato per Ancona e la sua provincia sul quale il centrodestra dovrà riflettere. E’ l’unica che continua a regalare soddisfazioni al Pd e alla coalizione di centrosinistra nonostante le tante amministrazioni locali ormai guidate da esponenti del centrodestra. Ad analizzare lo scenario e confutare, in parte, il trionfalismo del Pd ci pensa il sindaco di Ancona Daniele Silvetti nella doppia veste prima di amministratore e poi da esponente delle segreteria nazionale di Forza Italia.

Silvetti, è preoccupato del voto che ha visto primeggiare ad Ancona e provincia il centrosinistra?

"Direi proprio di no e le spiego perchè. Se confrontiamo i dati delle Regionali del 2020 con quelli di pochi giorni fa l’intero centrodestra fa grossi passi in avanti. Il candidato presidente di allora del Pd, Mangialardi, aveva in città quasi 18 punti in più di Acquaroli sommando il centrosinistra con i 5Stelle. Oggi siamo intorno a un divario tra noi e loro di circa 9 punti. La distanza è stata dimezzata e il centrodestra ha guadagnato il 5% rispetto al 2020. Non credo, quindi, si possa parlare di un problema nel centrodestra. In realtà sono loro che perdono consensi".

Resta il fatto che nell’Anconetano il centrodestra ha eletto solo 4 consiglieri rispetto ai 5 della controparte. E i due assessori della sua giunta, presenti proprio nella lista di Forza Italia, sono rimasti al palo.

"Devo solo ringraziarli, si sono presentati da indipendenti e hanno comunque ottenuto un buon risultato. Il mio obiettivo era solo quello di riuscire a far crescere Forza Italia e dare una mano al presidente Acquaroli. Detto questo sono contentissimo per l’elezione di Tiziano Consoli...".

Un attimo sindaco. La rielezione di Acquaroli adesso riproporrà il tema della composizione dell’esecutivo regionale. Crede opportuna la riconferma di due assessori in rappresentanza dell’Anconetano?

"Assolutamenti sì. E soprattutto credo sia quanto meno fondamentale che un assessore sia di Ancona. Ne abbiamo bisogno come l’aria, per il ruolo strategico del capolugo sul fronte delle infrastrutture, per il porto, per il discorso legato alla Zes. Insomma oggi più che mai il capoluogo di regione ha bisogno di un assessore regionale di riferimento".

Il nome?

"Mi permetta di non rispondere. Anzi posso dire che Bugaro è sicuramente un nome spendibile e che il governatore conosce bene. Allo stesso tempo Ausili ha ormai l’esperienza amministrativa per poter dire la sua".

Adesso possiamo tornare a Consoli. Qui lei è direttamente interessato essendo un esponente di Forza Italia: lo vedrebbe bene come assessore regionale?

"Da uomo di partito le dico che è auspicabile, ha grande esperienza. Da sindaco dico che apprezzo le qualità di Consoli, abituato a relazionarsi con gli Enti locali".

Sindaco, torniamo ai numeri delle elezioni. Ha il timore che il dato delle regionali su Ancona possa ripetersi nelle future elezioni amministrative?

"No. Sono elezioni diverse. E poi noi stiamo arrivando al giro di boa e inizieremo a raccogliere i frutti di quanto progettato in questi primi anni. Risultati che faranno toccare con mano il grande lavoro svolto. Il prossimo anno, per l’estate, avremo sia il nuovo Mercato delle Erbe che la stazione dei bus del Verrocchio, solo per fare degli esempi".

Alfredo Quarta