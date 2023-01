Silvetti non ha ancora l’ufficialità ma è già bersaglio: "Non va bene"

Il centrodestra si prepara a chiudere il cerchio attorno alla candidatura di Daniele Silvetti a sindaco del capoluogo di regione e intanto arriva una prima rogna. Domani dovrebbe essere in programma un vertice decisivo per arrivare, forse già entro mercoledì, all’ufficializzazione del presidente del Parco del Conero e della squadra al suo sostegno. Dopo l’incontro di giovedì sera tra Silvetti e il presidente della Regione Acquaroli, il cui peso decisione è abbastanza forte, le incertezze attorno a quello che stava diventando un caso sono state risolte in uno scatto pubblicato sui social. Confermata dunque, a scanso di ribaltoni dell’ultima ora, molto improbabili, la tesi che il Carlino ha portato avanti da almeno un paio di mesi che vedeva Daniele Silvetti come il nome prescelto, nonostante non tutti all’interno della coalizione fossero d’accordo. Proprio questo aspetto viene ribadito da una nuova corrente che si affaccia sullo scenario politico cittadino, anche questa anticipata dal nostro giornale a dicembre e ora ufficialmente in campo nel centrodestra. Si tratta del Movimento Animalista, la cui responsabile regionale, Teresa Dai Prà, faceva parte di Forza Italia fino allo scorso anno. Con lei ci sono anche altre civiche, a partire dal movimento 60100 di Stefano Tombolini, ultimo candidato a sindaco del centrodestra battuto alle comunali del 2018 a Valeria Mancinelli, e dall’Udc. Il Movimento Animalista per ora resta critico rispetto al centrodestra e non sembra voler appoggiare Silvetti: "Da mesi assistiamo in silenzio a un vero e proprio teatrino per il candidato sindaco di centrodestra _ attacca la Dai Prà che non nomina mai Silvetti e altri facendosi però ben intendere _. Al momento non esiste una vera coesione sul nome. Prendiamo atto del comportamento a imporre anziché a condividere e dialogare con tutte le forze politiche e la base degli iscritti dei vari partiti. Ogni nome sul tavolo è stato bocciato con flebili motivazioni e intanto un solo nome è a bagnomaria da mesi. A ogni modo noi e le altre forze che compongono il gruppo prendono le distanze dal metodo e dal nome che circola insistentemente. Ancona ha un patrimonio politico culturale ben delineato e non basta il vento in poppa a destra per vincere nonostante la crisi evidente e inarrestabile del Pd". La Dai Prà poi entra ne discorso delle liste civiche: "I cittadini hanno necessità di un candidato realmente civico, che non abbia incarichi politici in nessun partito e che sia esterno ai giochi di palazzo. Davvero c’è qualcuno che pensa che il cittadino non comprenda la differenza tra vera lista civica e lista di partito civica? Sono mesi che si leggono articoli con i nomi dei candidati e nessuna parola sui programmi. Per cambiare questa città c’è bisogno di partecipazione, programmi e volti nuovi".